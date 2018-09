Vũ Cát Tường lại vướng lùm xùm "đạo nhái"?

30/09/2018 10:50

Hình ảnh Vũ Cát Tường bán nude trong sản phẩm mới

Trong teaser giới thiệu MV mới "Leader" đánh dấu sự trở lại của Vũ Cát Tường sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, cô gây ấn tượng với hình ảnh bán nude, nằm trong bồn tắm đầy đá quý. Hình ảnh có phần độc đáo này được thực hiện bởi ê-kíp đến từ Hàn Quốc.



Chia sẻ về MV "Leader", Vũ Cát Tường cho biết việc quyết định đọc rap cả bài và thay đổi về ngoại hình cũng là cách cô muốn thử thách chính mình, vừa để thoát khỏi hình tượng cũ, đồng thời có những bước tiến cao hơn trong sự nghiệp. Cô nói: "Rap đọc qua nghe thì dễ nhưng để thể hiện đúng tinh thần của sáng tác không phải là điều dễ dàng. Là tác giả ca khúc nên yêu cầu đầu tiên của tôi là phải thể hiện được tinh thần và thông điệp của nó. Đặc biệt, mình phải rap chuyển đổi liên tục giữa tiếng Việt và tiếng Anh, vì thế phải tập đi tập lại".

Hình ảnh này được cho là " nhái" hình ảnh của Taylor Swift trong MV đình đám "Look what you made me do"

Sản phẩm lần này cũng được đầu tư thực hiện với toàn bộ ê-kíp là người Hàn Quốc, với mong muốn tạo ra góc nhìn mới mẻ hơn so với Vũ Cát Tường trước đây.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý lại là hình ảnh bán nude nằm trong bồn tắm, xung quanh là trang sức đắt giá giống với một cảnh quay trong MV "Look what you made me do" nổi tiếng của Taylor Swift. Chính điều này đã tạo nên những dư luận trái chiều từ người nghe nhạc. Phía Vũ Cát Tường chưa có phát ngôn gì về việc này.

Đây là sản phẩm Vũ Cát Tường hợp tác với ê-kíp Hàn Quốc thực hiện

Đây không phải lần đầu tiên Vũ Cát Tường vướng lùm xùm "đạo nhái". Trước đó, ca khúc "Vết mưa" của Vũ Cát Tường bị nghi đạo nhạc Nhật. Theo đó, công chúng cho rằng ca khúc này có sự tương đồng lớn với "Rain in the park" của nghệ sĩ piano Marika Takeuchi (Nhật Bản). Không chỉ vậy, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng từng đăng đàn chỉ ra sự giống nhau trong ca khúc "Don't you go" của Vũ Cát Tường với "Unfriend you" của Greyson Chance.

Vụ việc ồn ào đến mức chính pianist Marika Takeuchi cũng chú ý. Cô viết trên Fanpage chính thức của mình bằng tiếng Anh: "Gần đây, rất nhiều người liên hệ với tôi, cho rằng bài hát của một ca sĩ Việt Nam - Vũ Cát Tường có nhiều nét tương đồng với ca khúc "Rain in the park" của tôi. Một số trang báo ở Việt Nam và đoạn clip YouTube cũng đã so sánh hai bài hát. Ca khúc của tôi đã được công bố trên Soundcloud từ năm 2013, trong khi bài hát của cô ấy được phát hành vào năm 2014. Các bạn nghĩ sao về điều này? Tôi muốn nghe suy nghĩ của các bạn".

Đây không phải lần đầu tiên cô vướng lùm xùm "đạo nhái"

Hầu hết trong phần bình luận, nhiều khán giả nhận xét giai điệu của hai ca khúc có nhiều điểm giống nhau và Vũ Cát Tường đã mượn ý tưởng từ "Rain in the park" để viết nên ca khúc "Vết mưa". Dù vậy, Vũ Cát Tường đã phủ nhận sự việc.

"Tôi xin nêu ra 2 điểm: mốc thời gian và nhạc lý. Về mốc thời gian, bản piano của nghệ sĩ Nhật tung ra ngày 26-6-2013, còn bản demo của "Vết mưa" được tôi gửi cho nhạc sĩ phối khí Trọng Nguyên ngày 18-62013, mọi email vẫn còn để mọi người có thể tiện so sánh. Về nhạc lý, tôi cũng không ngại cung cấp bản phân tích tiết tấu, hòa âm, giai điệu của 2 tác phẩm để độc giả có thể nghiên cứu thật sâu, từ đó có nhận định riêng cho mình" - Cát Tường nói.

Vũ Cát Tường là một trong những nghệ sĩ trẻ phản đối chuyện "đạo nhái". Cô từng thẳng thắn lên tiếng chỉ trích Sơn Tùng MTP chuyện đạo nhạc.

Thùy Trang