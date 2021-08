Đối với phim truyền hình Việt, khán giả có thể thưởng thức tiếp trong tháng 8: "Hương vị tình thân" phần 2, phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1; "11 tháng 5 ngày", phát sóng lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên VTV3; "Hãy nói lời yêu", phát sóng lúc 21 giờ 30 phút thứ năm và thứ sáu hằng tuần trên VTV3; "Cây táo nở hoa", phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên Vie Channel, HTV2, Vie Giải trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON; "Thương con cá rô đồng", phát sóng lúc 14 giờ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3.



Trên nền tảng thu phí Netflix, khán giả có thể thưởng thức phim "The Kissing Booth" 3 (tựa Việt: Bốt hôn 3). Đây là phim hài tình cảm tuổi xì-tin của Mỹ, được thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Beth Reekles. Nội dung phim xoay quanh cô gái trẻ Elle với chuyện tình yêu, tình bạn và những quyết định quan trọng đầu đời. Phim phát sóng ngày 11-8.

Phim “Hương vị tình thân” phần 2. (Ảnh chụp màn hình)

Phim hoạt hình "The witcher: Nightmare of the wolf (tựa Việt - Thợ săn quái vật: Ác mộng của sói) ra mắt từ ngày 23-8. Trong phiên bản hoạt hình, thế giới của "The witcher" sẽ được mở rộng hơn về quá khứ, giúp người xem hiểu rõ nguồn gốc câu chuyện. Phim quy tụ đội ngũ lồng tiếng khá hùng hậu, gồm diễn viên Theo James, Lara Pulver, Graham McTavish, Mary McDonnell...

Phim "Hometown Cha-cha-cha" (tựa Việt: Điệu cha-cha-cha làng biển) dự kiến phát sóng từ ngày 28-8. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Hàn từng gây chú ý vào năm 2004 "Mr. Handy, Mr. Hong". Nội dung phim xoay quanh một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Sau khi trải qua biến cố, cô chuyển đến sống tại một ngôi làng ven biển. Tại đây, cô gặp người hàng xóm tốt bụng, muốn giúp đỡ cô hòa nhập cuộc sống mới.

Khán giả cũng có thể thưởng thức phim Hàn Quốc "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu 3" được phát sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON lúc 22 giờ thứ sáu hằng tuần.

Ngoài ra, một số chương trình truyền hình với phiên bản mới ứng biến trong mùa dịch thông qua hình thức trực tuyến mà khán giả có thể giải trí gồm: "Nhanh như chớp", "Tâm đầu ý hợp"…