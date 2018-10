Xem miễn phí phim Hungary tại TP HCM

09/10/2018 04:05

Cảnh trong phim “Báu vật” (Kincsem). Nguồn: Ban tổ chức cung cấp

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của hai nước. Tuần lễ phim khai mạc bằng tác phẩm "Báu vật" (Kincsem) của đạo diễn Gábor Herendi. Nội dung phim kể về chú ngựa anh hùng có tên Kincsem và chủ của mình Erno bất bại trong các cuộc đua cũng như cuộc chiến với kẻ thù. Sau phim "Báu vật", khán giả còn được thưởng thức tác phẩm: "Bàn tay trắng" (While palms) của đạo diễn Szabolcs Hajdu vào tối 9-10; phim "Không bao giờ kết thúc" (Sohavégetnemérós) của đạo diễn Dániel Tiszeker vào ngày 10-10 và "Hãy nghĩ về tôi" (Think of me) của đạo diễn András Kern vào tối 11-10. Phim "Hãy nghĩ về tôi" cũng là tác phẩm bế mạc Tuần lễ phim Hungary, kể về giáo sư - bác sĩ Miklós Borlai nổi tiếng tài năng, đức độ trong ngành y. Ông có gia đình hạnh phúc nhưng lại đột ngột phát hiện bệnh ung thư máu và thực hiện kế hoạch tha hóa bản thân để khiến mọi người thất vọng, không đau lòng khi thấy mình qua đời. Hầu hết các bộ phim trình chiếu đều có giá trị nghệ thuật cao, một số phim từng đoạt giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Ngoài phim điện ảnh, ban tổ chức còn trình chiếu vài phim ngắn khác.



M.Khuê