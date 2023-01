Phim kinh dị "Vong nhi"

Phim "Vong nhi" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, kinh dị. Nội dung phim kể về Thảo (Lê Phương đóng) đang có cuộc sống đáng mơ ước bên người chồng điển trai, giàu có tên Tùng (Quốc Huy đóng).

Điều canh cánh duy nhất với vợ chồng Thảo là dù đã kết hôn 5 năm nhưng chưa có con. Thế rồi, cái ngày mong đợi đó đã đến khi niềm vui sắp được làm cha mẹ cũng thành hiện thực. Nhưng, từ khi có thai, Thảo liên tiếp gặp phải các vấn đề về tâm lý.

Lê Phương và Quốc Huy vào vai vợ chồng trong phim

Phim do NSƯT Hạnh Thúy viết kịch bản, các diễn viên tham gia gồm: Lê Phương, Quốc Huy, Nhật Kim Anh, NSƯT Hạnh Thúy, Lê Trang, Như Đan, Trà Ngọc, Lê Khâm, bé Thùy Linh… Phim ra rạp từ ngày 3-2.

Phim "Khi ta hai lăm"

Phim "Khi ta hai lăm" do Luk Vân đạo diễn là tác phẩm kể về Tuệ Lâm (Midu đóng) cùng hành trình cô xây dựng và phát triển nhóm nhạc The Air.

Phim hứa hẹn khai thác góc nhìn thú vị, ít ai biết ở làng giải trí Việt hiện nay, bên cạnh vô số câu chuyện hậu trường từ vui nhộn tới nhuốm màu thị phi giữa những chàng nghệ sĩ điển trai sau cánh gà.

Áp-phích phim "Khi ta hai lăm"

Phim quy tụ dàn diễn viên: Midu, Phú Thịnh, Lê Dương Bảo Lâm, Lãnh Thanh, Đỗ Nhật Trường… dự kiến ra rạp từ 3-3.

Phim "Siêu lừa gặp siêu lầy"

Phim do Võ Thanh Hòa đạo diễn, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Quý Mão nhưng đột ngột dời lịch sang ngày 24-3.

Phim "Siêu lừa gặp siêu lầy"

Nội dung phim kể câu chuyện về Khoa (Mạc Văn Khoa đóng) - một gã lừa đảo, trộm vặt đến Phú Quốc mong đổi đời. Vô tình khoa gặp Tú (Anh Tú đóng) - gã lừa đảo chuyên nghiệp có vẻ ngoài điển trai.

Tú không đơn độc phạm tội như Khoa mà còn hợp lực với hai thành viên trong nhóm tội phạm là ông Năm (Nhất Trung đóng) và Mã Lai (Ngọc Phước đóng). Ngoài các diễn viên được kể trên còn có Cát Tường và nhiều diễn viên khác.

Phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh"

Sau thành công của 5 phần phim trước, Lý Hải cùng vợ là nhà sản xuất Minh Hà tiếp tục thực hiện phần 6 của loạt phim "Lật mặt".

Phim được quay bối cảnh tại một làng nghề làm chiếu với những sản phẩm tinh xảo nhưng có nguy cơ thất truyền 90%. Lý Hải cho biết chọn bối cảnh này vì muốn phục dựng lại làng chiếu và góp phần lưu giữ cũng khán giả biết đến một ngành nghề truyền thống quý giá.

Dàn diễn viên "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh"

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" dự kiến ra rạp từ 28-4.

Phim "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng"

Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, lấy cảm hứng từ phim chiếu mạng "Chuyện xóm tui". Nội dung phim kể về Nhót - người phụ nữ "chưa kịp già" đã sắp bị mãn kinh, vội vàng đi tìm chồng. Nhưng sâu thẳm trong cô là khao khát muốn có một đứa con và luôn muốn hàn gắn với người cha suốt ngày say xỉn của mình.

Áp-phích phim

Phim do Thu Trang và Thái Hòa đóng chính, ra rạp từ 28-4.

Phim "Fanti"

Phim do đạo diễn Andy Nguyễn thực hiện, thuộc dòng tâm lý giật gân, quy tụ dàn diễn viên: Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Hồ Thu Anh, Võ Điền Gia Huy…

Phim "Fanti" quy tụ dàn diễn viên trẻ

Nội dung phim kể về hai cô gái trẻ Ánh Dương (Thảo Tâm đóng) và Kim Khánh (Hồ Thu Anh đóng) nổi tiếng trên mạng xã hội, có mối quan hệ thân thiết.

Tuy nhiên, sau khi Ánh Dương đạt được con số 1 triệu followers (người theo dõi) dường như lại mở ra một cơn ác mộng kinh hoàng cho cả hai cô gái. Cả hai lần lượt bị kẻ đeo bám ẩn danh trên mạng gửi những tin nhắn kỳ quặc khiến họ run sợ. Phim dự kiến ra rạp trong năm 2023.

Phim "Đất rừng Phương Nam"

Phim do Nguyễn Quang Dũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn, các diễn viên tham gia có: NSƯT Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Kiều Trinh, Tuyền Mập, Tuấn Trần, Trấn Thành…

Bối cảnh phim

Nội dung phim kể về hành trình phiêu lưu của An, một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất, bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ XX.

"Đất rừng Phương Nam" dự kiến ra rạp năm 2023.

Phim "Móng vuốt"

Phim do Lê Thanh Sơn làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Tuấn Trần, Rocker Nguyễn, Naomi, Quốc Khánh, Gi A Nguyễn, Ceri Thu Hà.

Cảnh trong "Móng vuốt"

Chuyện phim xoay quanh nhóm bạn chơi thân với nhau từ thời trung học. Nhằm kỷ niệm cột mốc 10 năm gắn bó, cả hội quyết định rời xa phố thị, tìm đến khu rừng vùng ngoại ô "đổi gió".

Tiếc rằng chuyến đi dã ngoại tưởng chừng đáng nhớ ấy bỗng chốc trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, khi họ bắt gặp ánh mắt của một sinh vật nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối. Phim ra rạp mùa thu 2023.

Phim "Công tử bạc liêu"

Phim do Lý Minh Thắng đạo diễn, dự kiến ra rạp năm 2023. Nội dung phim lấy cảm hứng từ cuộc đời nhiều thăng trầm của nhân vật Công tử Bạc Liêu, cũng như những giai thoại thú vị, gắn liền với ông và những bóng hồng trong đời.

Phim "Người mặt trời"

"Người Mặt Trời" là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Timothy Linh Bùi, thể loại giả tưởng về ma cà rồng. Phim là một câu chuyện về tình anh em, sự tha thứ, hi sinh cho gia đình và đặt ra câu hỏi mà người ta luôn hỏi ở bất cứ đâu: Ý nghĩa của việc làm người?

Áp-phích phim

Tác phẩm dự kiến ra rạp Việt trong năm 2023.

Phim "Babylon"

Tác phẩm do Damien Chazelle đạo diễn, quy tụ các diễn viên: Brad Pitt, Margot Robbie và Diego Calva… Lấy bối cảnh Los Angeles vào những năm 1920, phim kể câu chuyện về sự tham vọng và xa hoa thái quá, cùng với đó là sự thăng trầm của nhiều nhân vật trong thời đại suy đồi và sa đọa không thể kiềm chế ở Hollywood thời sơ khai. Phim ra rạp Việt từ 3-2.

Cảnh trong "Babylon"

Phim "Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử"

Phim do Peyton Reed đạo diễn, quy tụ diễn viên: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors…

Nội dung phim kể về Scott Lang và Hope Van Dyne trở lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ với vai trò Người Kiến và Chiến binh Ong. Cùng với cha mẹ của Hope Van, họ khám phá Lượng Tử Giới, gặp gỡ những sinh vật mới lạ và bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới lượng tử. Phim ra rạp từ 17-2.

Phim "Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần"

Phim do David F. Sandberg đạo diễn, quy tụ diễn viên: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman…

Nội dung phim kể tiếp câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Baston, có thể biến hình thành một vị thần từ câu thần chú Shazam!. Phim ra rạp từ 17-3.

Phim kể tiếp câu chuyện về Billy Baston.

Phim "John Wick: Chapter 4"

Phim được Chad Stahelski đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Keanu Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Ian McShane.

"John Wick: Chapter 4"

Nội dung phim kể tiếp cuộc chiến đã được khởi động trong "Chapter 3 - Parabellum". Phim ra rạp từ 24-3.

Những phim ngoại còn có: "Nàng tiên cá", "Vệ binh giải ngân hà 3", "Người Nhệt: du hành vũ trụ nhện", "Transformers: Quái thú trỗi dậy", "Indiana Jones 5"