Chương trình "Nghệ sĩ và Tri âm" do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện, đã ra đời gần 15 năm qua. Qua nhiều lần đổi mới đến nay chương trình được thực hiện định kỳ mỗi quý/lần và được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, phát thanh trực tiếp trên sóng FM - 96.9MhZ; Livestream trên trang Youtube - Fanpage Long An TV - Đài PT và TH Long An.