Yêu cầu dừng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019

10/01/2019 17:25

Chiều 10-1, ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Phú Yên, cho biết sở này đã có văn bản chính thức yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 là Công ty Nguyên Bảo Media dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi. Sở VH-TT-DL Phú Yên cũng đã có văn bản thông báo yêu cầu này gửi đến Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL). Lý do của việc yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi là do đơn vị tổ chức không trình được giấy phép do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp cho cuộc thi.



Nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa, nơi dự kiến tổ chức đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đêm chung kết và xếp hạng cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 dự kiến được tổ chức tại Nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào tối 11-1. Tuy nhiên, sau khi trải qua các vòng sơ khảo, bán kết cuộc thi, cơ quan chức năng mới phát hiện cuộc thi này chưa được cấp phép. Ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng tỉnh này đồng ý để Công ty Nguyên Bảo Media tổ chức đêm chung kết cuộc thi tại Phú Yên. Tuy nhiên, khi cuộc thi chưa được cấp phép thì không thể tổ chức.

Hồng Ánh