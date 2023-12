Vàng SJC tiếp tục tăng giá sốc

Cuối ngày 25-12, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 77,4 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào 77,3 triệu đồng/lượng còn bán ra tới 78,5 triệu đồng/lượng, kỷ lục mới của giá vàng SJC. So với hôm trước, giá vàng SJC tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng.



Tăng do tâm lý

Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn. Cuối ngày, giá của loại vàng này dừng ở mức 62,05 triệu đồng/lượng mua vào, 63,1 triệu đồng/lượng bán ra, chỉ tăng 200.000 đồng so với hôm trước.

Đồ họa: VỆ LOAN

Đáng nói, giá vàng SJC tăng sốc và liên tục lập đỉnh lịch sử trong bối cảnh thị trường vàng quốc tế ngừng giao dịch do đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Cuối tuần trước, vàng thế giới chốt ở mức 2.053 USD/ounce (khoảng 60,5 triệu đồng/lượng), thấp hơn giá vàng SJC tới 18 triệu đồng.

Diễn biến nhảy vọt của giá vàng trong nước khiến cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp vàng và chuyên gia đều bất ngờ. Chuyên gia vàng Trần Duy Phương dùng từ "tăng khủng khiếp" để nói về đà biến động của giá vàng SJC. Quan sát diễn biến thị trường, chuyên gia này nhận thấy sức mua vàng SJC trên thị trường không đột biến mà chỉ "lai rai". Nhưng do ai cũng găm hàng chờ giá lên, nguồn cung khan hiếm khiến giá tăng bất thường.

Khách mua vàng tại trụ sở Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ở TP HCM .Ảnh: LAM GIANG

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty Vàng Đối tác mới, nói rằng giá vàng SJC tăng do yếu tố tâm lý của người dân nhiều hơn. Trong những đợt thị trường tăng giá mạnh, tâm lý người dân muốn nắm giữ hoặc mua thêm nên sức mua nhích lên. Ở chiều ngược lại, nguồn cung hạn chế càng đẩy vàng SJC tăng mạnh. "Nếu so với những đợt biến động tăng sốc và sôi động của thị trường vàng trong quá khứ thì sức mua hiện tại không đáng kể. Vàng SJC liên tiếp lập đỉnh chủ yếu do thiếu nguồn cung. Thực tế là giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K chỉ tăng nhẹ và không quá sốc như vàng SJC" - ông Trọng nói.

Ai hưởng lợi?

Vậy ai hưởng lợi khi giá vàng SJC tăng sốc? Có nên mua vào ở thời điểm này? Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, hầu hết chuyên gia đều cho rằng giá vàng SJC hiện nay rất rủi ro, người dân không nên mua vào. Bởi giá vàng tăng do tâm lý kỳ vọng của thị trường, khi người dân hết kỳ vọng, giá sẽ giảm sâu. "Bản thân các doanh nghiệp không muốn đẩy giá lên quá cao như vậy. Vì giá quá cao sẽ khó bán và gây tiêu cực cho thị trường. Nhưng vì thiếu nguồn cung vàng nên một số doanh nghiệp buộc phải đẩy giá lên để bảo đảm lượng vàng bán ra được bù đắp lại ngay và có lời, tránh rủi ro. Điều này một phần lý giải vì sao lực cầu không đột biến nhưng giá vàng SJC vẫn liên tục lập đỉnh" - ông Trọng nêu quan điểm.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiêm Cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cũng nói rằng giá vàng SJC biến động nhảy vọt dù thị trường vàng quốc tế nghỉ lễ cho thấy vàng miếng SJC đang "một mình một chợ". "Chưa biết ai hưởng lợi trong đợt biến động này nhưng tác động đến lạm phát và kinh tế vĩ mô là không đáng kể. Bởi giá vàng không nằm trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng. Quy mô thị trường vàng cũng thu hẹp rất nhiều so với trước đây. Có lẽ vì không tác động nhiều đến yếu tố vĩ mô nên cơ quan quản lý chưa có động thái can thiệp thị trường" - ông Huỳnh Trung Khánh nói.

Nhìn ở góc độ khác, một chuyên gia vàng cho rằng nếu vàng SJC cứ biến động bất thường như hiện tại sẽ có dòng tiền dịch chuyển vào vàng. Khi đó, việc can thiệp để bình ổn thị trường, kéo giá vàng SJC về sát giá thế giới là cần thiết để tránh dòng tiền nhàn rỗi từ người dân đổ dồn vào vàng - vốn là thị trường không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế như các kênh sản xuất - kinh doanh khác.

Giá vàng SJC hơn thế giới 18 triệu đồng Cùng là vàng 24K nhưng giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng nhẫn 9,999 tại Việt Nam trên 2,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC xấp xỉ 18 triệu đồng/lượng. Theo ông Trần Duy Phương, đây là mức chênh lệch rất rủi ro nếu mua vào lúc này. Chưa kể, giá vàng SJC có thể đảo chiều giảm bất cứ khi nào. Làm một phép tính nhỏ, nếu giá vàng SJC tăng lên 80 triệu đồng/lượng thời gian tới so với vùng giá 78 triệu đồng/lượng, lợi tức khoảng 2,5% trong khi rủi ro "đu đỉnh" là không nhỏ.