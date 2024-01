Lúc 10 giờ 30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 74 triệu đồng/lượng, bán ra 76,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Nếu tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng không giảm mà còn tăng thêm 200.000 đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giá mua – bán tiếp tục được duy trì ở mức cao 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 62,7 triệu đồng/lượng mua vào, 63,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua. Nếu tính từ đầu tuần, giá vàng nhẫn 24K chỉ giảm khoảng 100.000 đồng.

Giá vàng hôm nay duy trì mức cao đối với cả vàng SJC lẫn vàng trang sức

Giá vàng trong nước tuần qua biến động với biên độ hẹp, cả giá vàng SJC lẫn vàng nhẫn, vàng trang sức 24K đều được duy trì ở mức cao. Diễn biến này ngược với xu hướng đi xuống liên tục của giá vàng thế giới. Có những ngày, giá vàng thế giới rớt mạnh nhưng vàng trong nước vẫn "bất động" ở vùng cao. Tính từ đầu tuần tới nay, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã "bốc hơi" khoảng 450.000 đồng.

Đến 10 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.015 USD/ounce, giảm khoảng chục USD mỗi ounce so với phiên trước. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 60,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn 3,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC tới 16,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch quá lớn giữa vàng trong nước và thế giới được giới chuyên gia khuyến cáo có thể tăng nguy cơ gom USD nhập vàng qua đường biên mậu. Trên thị trường tự do, giá USD đang được giao dịch ở mức 25.060 đồng/USD mua vào, 25.110 đồng/USD bán ra, tăng khá mạnh so với những ngày qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng lên 24.430 đồng/USD mua vào, 24.770 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng so với hôm qua.