Vàng Thần Tài bớt "nóng"

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K cũng tăng khoảng 400.000 đồng/lượng - lên mức 86,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 89,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng tăng trong ngày Thần Tài khi nhu cầu mua vàng lấy may của người dân tăng cao. Tại Hà Nội, người dân xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng. Anh Phạm Quyết (ngụ quận Hoàng Mai) đã đi từ hơn 3 giờ sáng để trở thành người đầu tiên mua được vàng trên phố Trần Nhân Tông (quận Hoàn Kiếm).

Theo bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Giám đốc kinh doanh vàng trao đổi Bảo Tín Minh Châu, thị trường vàng trong ngày vía Thần Tài năm nay có điểm khác biệt là giá vàng tăng kỷ lục so với những năm trước. Có thời điểm giá vàng lên cao nhất tới 91 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, lượng khách đến chỉ tăng 20%-30% so với năm ngoái. Đặc biệt, chỉ có một khách hàng mua tới 100 - 200 chỉ vàng, còn lại chỉ mua vài phân hoặc một vài chỉ để lấy may. "Dự báo giá vàng thế giới trong năm 2025 có nhiều biến động nên một số nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và mua để đón sóng giá vàng tăng trong thời gian tới, họ dự báo giá sẽ tăng và không xuống" - bà Hạnh nói.

Người dân mua vàng trong ngày vía Thần TàiẢnh: Lê Thúy

Theo ghi nhận, đa số khách hàng mua vàng trong ngày vía Thần Tài năm nay có xu hướng mua vàng với trọng lượng nhỏ dưới 1 chỉ hoặc 1 chỉ, nên mặt hàng này có thời điểm bị "cháy hàng".

Tại TP HCM, nhu cầu giao dịch cũng tăng nhưng lượng khách không quá đông, không có cảnh xếp hàng dài chờ giao dịch. Chỉ một số tiệm vàng lớn mới có nhiều khách đến giao dịch, còn các tiệm vàng nhỏ rất ảm đạm.

Tại trụ sở chính Công ty SJC ở quận 3, nhân viên cho biết lượng khách tới mua và bán vàng miếng loại 1 lượng là tương đương. Khách chủ yếu mua vàng lấy may với các sản phẩm vàng 1 chỉ, 2 chỉ miếng vàng hình Thần Tài, Kim Tỵ 2025; còn vàng miếng SJC loại 1, 2, 5 chỉ không còn tình trạng "cháy hàng" như những năm trước. Đặc biệt, vàng miếng SJC loại 1 lượng khá nhiều nhưng ít người mua. Ông Thanh (ngụ quận Tân Bình) cho biết ông chờ khoảng 30 phút tại trụ sở Công ty SJC để mua 1 chỉ vàng miếng hình Thần Tài. Mỗi năm, vợ chồng ông đều mua 1 chỉ vàng hình 12 con giáp, vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng hình Thần Tài để lấy may. "Do mua để dành nên tôi không để ý tới giá tăng hay giảm" - ông Thanh nói.

Tương tự, các tiệm vàng lớn và lâu năm như Kim Phát Duy (quận 12), Mi Hồng (chợ bà Chiểu), Kim Phát I và Kim Thành (chợ Gò Vấp)… cũng chật kín khách mua nhẫn vàng thời trang, dây chuyền… từ 5 - 10 triệu đồng. Nhân viên của các tiệm này cho biết vàng nhẫn, vàng miếng Phước - Lộc - Thọ, vàng miếng có hình tượng con rắn bán rất chạy. Các tiệm đều cho biết mở cửa đến 22 giờ ngày 7-2 mới ngừng giao dịch.

Trong khi đó, các tiệm vàng tại Chợ Thiếc trên đường Phó Cơ Điều (quận 11) trong ngày vía Thần Tài lại khá vắng. Đại diện tiệm vàng Kim Vinh cho hay mở cửa từ sáng sớm nhưng chỉ có lác đác vài khách đến mua bán nữ trang, trong khi những năm trước đông nghịt.

Các tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Dương, nằm sát chợ An Đông (quận 5), cũng vắng lặng, nhân viên chỉ biết đứng đợi khách. Bà Ngô Thị Kim Xuyến, đại diện tiệm vàng Kim Xuyến Vinh, cho hay kể từ khi kinh doanh tới nay, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến khách vắng trong ngày vía Thần Tài. "Mọi năm xe xếp tầng tầng lớp lớp. Tôi quần quật bán vàng cho khách. Bây giờ không có ai đến mua, nhân viên trông xe đến giờ còn rảnh rang, không cần phải thêm người để giữ xe. Tình hình mua bán vàng năm nay giảm mạnh quá, 10 phần thì bây giờ chỉ còn một" - bà Xuyến chia sẻ.