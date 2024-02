Tượng vàng Kim Long Phi Vân do PNJ chế tác

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) "chào sân" ngày Thần tài 399 tượng vàng Kim Long Phi Vân. Hình tượng con rồng vươn mây như cá gặp nước, ngụ ý cho một năm mới tràn ngập may mắn, thuận lợi, khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ.



Nhân viên PNJ cho biết tượng này được chế tác thủ công bằng vàng 24K, trọng lượng khoảng 4 chỉ, giá bán 34 triệu đồng, trong đó tiền gia công là 12,5 triệu đồng.

Riêng sản phẩm đồng tiền vàng Kim Long Đại Cát có chạm khắc hình con Rồng, trọng lượng 2,4 gram được PNJ chào bán gần 5 triệu đồng.

Đồng tiền vàng Kim Long Đại Cát

Theo PNJ, do năm 2024 là năm Giáp Thìn nên công ty chủ động sản xuất 2.024 đồng tiền vàng Kim Long Đại Cát. Nguyên nhân do con số 24 là một điểm nhấn kỷ niệm Tết năm 2024. Đồng thời, con số 2 cộng với số 4 bằng 6 mang ý nghĩa Tài Lộc - Lộc Phát. Thế nên PNJ hy vọng đồng tiền vàng Kim Long Đại Cát là một sản phẩm được nhiều người mua cất giữ hoặc làm quà tặng cho bạn bè, đối tác để gặp may mắn trong năm mới.

Ngoài ra, nhà kim hoàn này còn tung ra thị trường bộ sưu tập vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên bao gồm bộ 6 miếng vàng 1 chỉ có biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An lan tỏa ước mong tài lộc và giá trị tích trữ bền lâu cho một năm mới hưng thịnh. Giá bán 1 miếng 6,4 triệu đồng, cộng thêm 120.000 đồng phí gia công.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng đưa ra thị trường các loại vàng miếng 1 chỉ chạm khắc hình con Rồng có tên Rồng vàng bình an, Rồng vàng như ý, Kim Long. Giá bán của các sản phẩm này là 6,4 triệu đồng/1 chỉ, cộng thêm chi phí gia công khoảng 150.000 đồng/sản phẩm.

Tại các cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý DOJI, vàng miếng có hình con Rồng 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ được bán theo giá vàng SJC. Nhân viên DOJI cho biết các sản phẩm này được sản xuất từ vàng miếng SJC nên giá bán sẽ biến động theo giá vàng SJC. Ngược lại, khi người dân bán vàng miếng có hình con Rồng, DOJI cũng sẽ thu mua theo giá vàng SJC.

"Riêng tượng vàng hình con Rồng 3 chỉ có giá khoảng 23 triệu đồng, trong đó tiền phí gia công 3 triệu đồng"- nhân viên DOJI báo giá.

Vàng miếng hình con Rồng 1 chỉ được bán theo giá vàng SJC

Tượng rồng vàng có giá khoảng 230 triệu đồng

Tương tự, tượng vàng hình con rồng 1 chỉ, 2 chỉ và 3 chỉ được bày bán tại một số tiệm vàng ở TP HCM có giá 6,4 triệu đồng/chỉ. Tuy nhiên, người mua sản phẩm này phải trả thêm phí gia công đối với tượng 1 chỉ là 1 triệu đồng, 2 chỉ 2 triệu đồng, 3 chỉ 3 triệu đồng.



Tượng rồng và nhiều linh vật khác được bày bán tại một số tiệm vàng ở TP HCM

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu chào năm Giáp Thìn với sản phẩm vàng Thần Tài – Khai xuân đại phát; Linh vật kim dần thần tài – Thành công, thịnh vượng và rất nhiều trang sức nhẫn, lắc tay, dây chuyền vàng tây 14k, 18k, 24k gắn đá ngọc quý hợp phong thủy may mắn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị số lượng lớn nhẫn tròn Vàng Rồng Thăng Long có trọng lượng từ 0,5 - 10 chỉ, đáp ứng nhất nhu cầu mua vàng lấy may của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 18-2, một ngày trước vía Thần Tài, cũng là ngày cuối tuần nên có khá nhiều khách hàng đến các tiệm vàng để mua bán vàng.