Vây bắt đối tượng cướp của trong đêm

Ngày 23-8 Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quốc Minh (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng thời điểm bị lực lượng công an khống chế

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-8, chị L.T.T. (43 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) đang điều khiển xe máy lưu thông tại khu vực ngã 3 Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu thì bị Minh áp sát xe máy, giật phăng sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn 2 chỉ đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy.

Bị cướp bất ngờ, chị T. tri hô rồi rồ ga đuổi theo tên cướp. Chạy được 1 đoạn đường, Minh bị trượt té ngã nên bỏ xe máy chạy bộ xuống đồng ruộng rồi trốn thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bến Cầu phối hợp Công an xã Tiên Thuận nhanh chóng vào cuộc truy bắt tên cướp. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Minh.

Tại trụ sở công an, Minh khai do không có tiền tiêu xài nên lên kế hoạch đi cướp giật tài sản. Lợi dụng đường vắng, trời tối, Minh ra tay cướp giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị T. nhưng không thoát.