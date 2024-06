VBA 2024 giới thiệu nhà tài trợ trang phục mới

Giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 5x5 2024 chính thức khai mạc với trận mở màn giữa Saigon Heat và Nha Trang Dolphins tối 19-6) trên sân NTĐ Hồ Xuân Hương, Hồ Chí Minh. VBA 2024 đã diễn ra với 6 đội tham dự gồm Danang Dragons, Hanoi Buffaloes, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Cantho Catfish và Ho Chi Minh City Wings.



So với mùa trước, số đội tham dự đã giảm đi do Thăng Long Warriors dừng tham gia. Tuy nhiên, số trận của mùa giải 2024 lại tăng lên do áp dụng thể thức thi đấu mới.

Mở đầu khai mạc, ông Huỳnh Trọng Khải - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) phát biểu: "Bước vào giai đoạn nền kinh tế đầy biến động, VBA tiếp tục cải tiến và thích ứng linh hoạt để thực hiện mục tiêu trở thành đầu kéo mạnh mẽ cho đoàn tàu bóng rổ Việt Nam. VBA 2024 không chỉ giúp các cầu thủ rèn luyện tốt hơn, nâng cao phong độ tại sân chơi có trình độ chuyên môn cao mà còn kết nối với cộng đồng bóng rổ và người hâm mộ bộ môn này trên khắp cả nước".

VBA giới thiệu nhà tài trợ mới cho giải đấu

Bước vào mùa giải 2024, VBA 2024 có được nhà tài trợ trang phục mới. Qua đó, tất cả các đội tham dự giải đều sẽ mặc trang phục của nhà tài trợ Kamito. Trang phục thi đấu của các đội được giành nhiều thời gian nghiên cứu, phát triển để phù hợp với bộ môn bóng rổ.

Saigon Heat và Nha Trang Dolphins khai màn giải đấu tối 19-6



Tại giải đấu năm nay, các đội sẽ đấu vòng tròn 4 lượt để xếp hạng. Giai đoạn này diễn ra từ 19-6 đến 31-8 và bốn đội có thứ hạng cao nhất sẽ đi tiếp vào vòng playoffs với tối đa 6 trận. Cuối cùng, loạt chung kết (tối đa 5 trận) sẽ được tổ chức vào tháng 9.



Bên cạnh đó, VBA 2024 sẽ tổ chức theo mô hình một sân nhà chung cho nhiều CLB, giúp chuẩn hóa và nâng cao các yêu cầu chuyên môn.