VBA và FPT Play ký kết cho mùa giải 2026-2030

Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam chính thức công bố mùa giải Giải Bóng rổ Chuyên Nghiệp Việt Nam - VBA 2026. Đây cũng là mùa giải thứ 11 từ khi hình thành, đánh đấu giai đoạn phát triển mới với định hướng xây dựng hệ sinh thái Thể thao - Giải trí - Mua sắm - Cộng đồng, lấy bóng rổ làm trung tâm kết nối và truyền cảm hứng.

Bước sang mùa thứ 11, VBA tiếp nối hành trình 10 năm xây dựng nền tảng, đồng thời đặt mục tiêu nâng tầm bóng rổ Việt Nam ra khu vực.

Với chủ đề "Nơi Tài Năng Vươn Tầm Huyền Thoại - Inspiring A New Generation", giải đấu hướng đến vai trò cầu nối giữa thế hệ tiên phong và lớp cầu thủ trẻ. Mùa giải tiếp tục thi đấu thể thức sân nhà - sân khách với 6 CLB: Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish. Song song, giải sẽ còn có chuỗi tuyển chọn Draft Combine Series 2026 được triển khai, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ.

Ở mảng giải trí, VBA hợp tác chiến lược với FPT Play giai đoạn 2026-2030, nâng cấp sản xuất với 9-10 máy quay, chất lượng 4K và tăng cường tương tác trực tiếp như bình luận, dự đoán, minigame, giúp khán giả kết nối sâu hơn với trận đấu.

Về thương mại, VBA bắt nhịp xu hướng "shoppertainment" thông qua livestream bán sản phẩm chính hãng, gia tăng trải nghiệm và kết nối với người hâm mộ trẻ.

Bên cạnh đó, VBA phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đối tác tổ chức Hội trại Bóng rổ Sinh viên Mùa hè quy mô toàn quốc, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, phát triển thể chất và nuôi dưỡng đam mê bóng rổ trong giới trẻ. Mùa giải năm nay sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 31-3-2026