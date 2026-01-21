VCB Tablet đạt Giải Vàng hạng mục Digital innovation tại ASEAN Digital Awards 2026

Đây là giải thưởng công nghệ số uy tín hàng đầu khu vực ASEAN, tôn vinh các sản phẩm có tính đổi mới sáng tạo, giá trị thực tiễn và khả năng nhân rộng trong khu vực.

Đại diện Vietcombank, Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến (thứ 2 từ phải sang) nhận Giải Vàng hạng mục Đổi mới sáng tạo số - ASEAN Digital Awards trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 diễn ra tối 15-1-2026 tại Hà Nội

VCB Tablet là giải pháp ngân hàng số phục vụ khách hàng trong và ngoài điểm bán dành cho cán bộ bán hàng của Vietcombank, được phát triển trên nền tảng số đồng bộ, kiến trúc mô đun hoá và micro services hiện đại với các công nghệ mới nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Giải pháp tích hợp định danh đa phương thức (MoC, MoS, VNeID), kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia cùng các hệ thống lõi của Vietcombank, mang đến tính chính xác cao và góp phần giảm rủi ro giả mạo giao dịch trực tuyến của khách hàng.

Thuộc hệ sinh thái giải pháp số hóa chi nhánh do Vietcombank thiết kế, phát triển, vận hành và nâng cấp liên tục, VCB Tablet đã góp phần định nghĩa lại trải nghiệm giao dịch ngân hàng, không giới hạn trong không gian giao dịch truyền thống tại chi nhánh mà còn mở rộng phục vụ tại địa điểm của khách hàng như khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, cho phép cán bộ ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ và phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, đánh dấu bước ngoặt trong dịch vụ ngân hàng di động.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện nhận giải Hạng mục Đổi mới sáng tạo số tại Giải thưởng Số ASEAN 2026 (ASEAN Digital Award - ADA)

VCB Tablet đã số hóa nhiều hành trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức, mang lại trải nghiệm ưu việt và liền mạch. Quy trình tự động điền biểu mẫu và cho phép khách hàng ký điện tử ngay trên thiết bị không chỉ giúp giảm thiểu giấy tờ in ấn, tiết kiệm chi phí vận hành mà còn góp phần nâng cao hiệu quả, hiện đại hóa nghiệp vụ tại quầy, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, giải pháp đã được triển khai để phục vụ khách hàng FDI của Vietcombank tại Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan, cho thấy tiềm năng mở rộng triển khai của VCB Tablet trên phạm vi khu vực.

Hành trình chinh phục ASEAN Digital Awards

ASEAN Digital Awards 2026 được tổ chức theo quy trình đánh giá nhiều vòng, với sự tham gia của các sản phẩm công nghệ số tiêu biểu đến từ các quốc gia ASEAN.

Tại Vòng sơ loại trong nước, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 45 hồ sơ tham gia ở 6 hạng mục và lựa chọn 18 hồ sơ xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự vòng khu vực.

Bước sang Vòng sơ loại quốc tế, các sản phẩm đến từ 10 quốc gia ASEAN tiếp tục được sàng lọc để chọn ra 18 hồ sơ vào vòng chung kết khu vực. Tại hạng mục Đổi mới sáng tạo số, VCB Tablet là đại diện duy nhất của Việt Nam vượt qua vòng đánh giá quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp công nghệ cao đến từ Thái Lan và Philippines.

Tại Vòng chung kết khu vực được tổ chức tại Việt Nam - quốc gia đăng cai ASEAN Digital Awards 2026, các đội thi đã thuyết trình và bảo vệ trực tiếp sản phẩm trước Hội đồng Giám khảo quốc tế. Trên cơ sở đánh giá toàn diện về tính đổi mới sáng tạo, giá trị thực tiễn, khả năng triển khai và tiềm năng mở rộng trong khu vực, giải pháp VCB Tablet của Vietcombank đã xuất sắc giành Giải Vàng hạng mục Đổi mới sáng tạo số.

Chất lượng giải pháp được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín

Trước khi đạt Giải Vàng tại ASEAN Digital Awards, bộ giải pháp số hóa chi nhánh VCB Tablet đã được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế trong năm 2025, tiêu biểu như:

Giải thưởng Sao Khuê - hạng mục Các sản phẩm, giải pháp, phần mềm, dịch vụ mới

Asian Banking & Finance Awards - hạng mục Sáng kiến rủi ro của năm

Những ghi nhận này cho thấy tính ứng dụng, hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng của VCB Tablet trong hệ sinh thái ngân hàng hiện đại.