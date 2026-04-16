VCCI gửi góp ý tới Đại diện Thương mại Mỹ về 2 cuộc điều tra quy mô lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VCCI gửi góp ý tới Đại diện Thương mại Mỹ về 2 cuộc điều tra quy mô lớn

Lê Thúy

(NLĐO) - VCCI vừa gửi góp ý đối với các cuộc điều tra của Mỹ theo Mục 301 liên quan đến dư thừa công suất và lao động cưỡng bức.

Trước đó, ngày 11 và 12-3 vừa qua, Cơ quan Đại diện thương mại (USTR) đã lần lượt khởi xướng hai cuộc điều tra quy mô lớn theo quy định Mục 301(b) của Đạo luật Thương mại năm 1974 với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

- Ảnh 1.

VCCI khẳng định thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không tồn tại tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống. Ảnh: Minh họa

Hai cuộc điều tra Mục 301 lần này liên quan tới: Tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống của các ngành sản xuất, chế biến và hàng nhập khẩu vào Mỹ có sử dụng lao động cưỡng bức.

Trước diễn biến này, ngày 15-4, Phòng WTO và Hội nhập, Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi ý kiến tới USTR, khẳng định thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không tồn tại tình trạng dư thừa công suất mang tính hệ thống, đồng thời không có dấu hiệu sử dụng lao động cưỡng bức trong sản xuất hàng xuất khẩu như các quan ngại được nêu.

Theo VCCI, với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, văn bản nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam không phân biệt nguồn gốc sở hữu đều hoạt động bình đẳng trên cùng một khung khổ pháp luật chung, với quyền tự do kinh doanh và tự quyết định tuyệt đối về sản lượng, đầu vào, đầu ra cho sản xuất theo các chỉ dấu thị trường và năng lực của doanh nghiệp.

Sự mở rộng sản xuất trong những năm gần đây vì vậy phản ánh xu hướng khách quan của thị trường toàn cầu, bao gồm sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng và làn sóng dịch chuyển đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, trong các ngành xuất khẩu chủ lực sang Mỹ như điện tử, máy móc thiết bị, đồ gỗ, dệt may và giày dép… phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình gia công theo đơn đặt hàng từ đối tác nước ngoài.

Do đó, việc sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt theo số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu về sở hữu trí tuệ đã thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng luôn gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường, qua đó không tạo ra dư thừa công suất mang tính hệ thống.

Cùng với đó, VCCI khẳng định pháp luật và thực tiễn lao động tại Việt Nam tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến lao động cưỡng bức.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các cam kết trong các FTA thế hệ mới và các công ước quốc tế về lao động (Công ước số 29 và số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế).

Bộ Luật Lao động năm 2019 của Việt Nam nghiêm cấm lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức, đồng thời bảo đảm quyền của người lao động trong việc tự do lựa chọn việc làm, thỏa thuận điều kiện lao động, tiền lương… Trên thực tế, các quyền này đang được thực thi rộng rãi, đặc biệt trong khu vực sản xuất…

Trên cơ sở những lập luận được đưa ra, VCCI đề nghị USTR tiến hành các cuộc điều tra một cách thận trọng, dựa trên các thông tin đầy đủ, cập nhật, khách quan và phản ánh đúng thực tiễn hoạt động sản xuất của Việt Nam.

"Một kết luận khách quan và dựa trên bằng chứng sẽ góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, đồng thời bảo đảm việc làm cho hàng triệu lao động trong các ngành sản xuất xuất khẩu của Việt Nam" – VCCI nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bộ Công Thương thông tin về việc Mỹ mở cuộc điều tra thương mại

(NLĐO) - Chiều 9-4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I-2026, Bộ Công Thương thông tin về việc Mỹ mở cuộc điều tra thương mại với 60 nền kinh tế.

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ điều tra chống lẩn tránh thuế với ống thép

(NLĐO)- Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về việc Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Mật ong đứng trước nguy cơ bị Mỹ điều tra chống bán phá giá

(NLĐO) – Mỹ là thị trường chiếm hơn 85% mật ong xuất khẩu nên các doanh nghiệp Việt rất lo lắng về nguy cơ bị Mỹ điều tra chống bán phá giá

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo