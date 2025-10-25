Vẻ đẹp của ngôi trường trăm tuổi có 8 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vẻ đẹp của ngôi trường trăm tuổi có 8 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Quang Nhật

(NLĐO) - Ngôi trường danh giá nơi Bác Hồ từng học tập có thí sinh thứ 8 tranh tài trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, hứa hẹn lại đem vinh quang về với Huế.

Chung kết năm thứ 25 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26-10, quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất cả nước. Đại diện của Huế năm nay là Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Tấm bia đặt tại cổng trường ghi lại mốc thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng học vào năm 1908. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế.

Tại Huế, cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức tại Nhà hát Sông Hương với sức chứa khoảng 1.000 chỗ, hứa hẹn tạo nên không khí cổ vũ sôi động và tự hào của hàng ngàn học sinh, thầy cô và người dân cố đô.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Lê Quang Duy Khoa, học sinh thứ 8 mang điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Huế. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế.

Với sự góp mặt của Duy Khoa, Trường Quốc Học – Huế tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 8 có học sinh góp mặt ở chung kết năm.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 3.

Để được bước vào Trường THPT chuyên Quốc học - Huế học, các học sinh phải có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Trường Bùi.

Từ Nguyễn Thái Bảo (á quân 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (2008), Hồ Ngọc Hân (quán quân 2009), Thái Ngọc Huy (á quân 2011), Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân 2016), Nguyễn Minh Triết (2023), Võ Quang Phú Đức (quán quân 2024) đến Lê Quang Duy Khoa năm nay – hành trình 8 lần ghi dấu tại đỉnh Olympia đã trở thành niềm tự hào lớn của Huế và của ngôi trường hơn trăm năm tuổi

Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp, cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia được các học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đưa về cố đô.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 4.

Trường THPT chuyên Trường Quốc học - Huế. Ảnh: Trường Quốc Học – Huế.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 5.

Tượng Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại ngôi trường danh giá này. Ảnh: Trường Bùi.

Được xây dựng từ năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế mang kiến trúc Pháp cổ kính nằm bên dòng sông Hương thơ mộng. Nơi đây không chỉ là biểu tượng văn hóa của đất cố đô mà còn là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú...

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 6.

Ngôi trường xây theo lối kiến trúc Pháp. Ảnh: Trường Bùi.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 7.

Hành lang ngôi trường trong một ngày Huế vào mưa. Ảnh: Trường Bùi.

Vẻ đẹp trăm năm Quốc Học – Huế và cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 8.

Kiến trúc cổ của ngôi trường có đến 8 thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế.

Suốt hơn một thế kỷ, Quốc Học – Huế vẫn giữ vững truyền thống học tập xuất sắc, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức – như chính tên gọi của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mà các thế hệ học sinh nơi đây luôn chinh phục bằng tài năng và bản lĩnh.

Tin liên quan

Thông minh, "gan lì" chinh phục Đường lên đỉnh Olympia

Thông minh, "gan lì" chinh phục Đường lên đỉnh Olympia

Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), trở thành nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia 2024" đầy thuyết phục

Xác định quán quân cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; 2 ngành thiếu nhân lực dù lương tới trăm triệu/tháng... là những tin đáng chú ý

Điểm cầu Huế vỡ oà khi Phú Đức vô địch “Đường lên đỉnh Olympia”

(NLĐO) - Tự tin, nắm chắc kiến thức dành được 220 điểm, Võ Quang Phú Đức đã trở thành nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 24.

Đường lên đỉnh Olympia Chung kết Đường lên đỉnh Olympia Olympia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo