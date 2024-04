Diễn viên Thân Thúy Hà ở tuổi U50

Xuất hiện tại chương trình "Destination Runway Fashion Week 2024" với chủ đề "Children of the sun" diễn ra trong hai ngày 13 và 14-4 tại Đà Nẵng, diễn viên Thân Thúy Hà đã có cuộc hội ngộ bất ngờ ở show diễn của siêu mẫu Xuân Lan.

Diễn viên Thân Thúy Hà cho biết cô rất hồi hộp vì đã rất lâu rồi không đến tham dự tuần lễ thời trang trẻ em lớn đến như vậy.



Diễn viên Thân Thúy Hà bày tỏ cô rất ấn tượng với các bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế Việt Nam, và bất ngờ với những tác phẩm của các nhà thiết kế trẻ, mang đậm dấu ấn genZ.

Trong đó, phải kể đến như thương hiệu Thỏ Nhím Kids với BST "Nàng tiên cá", NTK Nguyễn Thành Danh với BST "Em à!", NTK Phương Nguyễn Silk với BST "Sắc màu cuộc sống", thương hiệu SinB - BST "Sóng" và thương hiệu Dexnol - BST "Miền hạnh phúc". "Children of The Sun" với hơn 300 người mẫu nhí và teen.

Cảm hứng của chủ đề "The Children of the Sun" được lấy từ tia nắng rực rỡ của mặt trời trên biển. Mỗi tia nắng mang trong mình một màu sắc đặc biệt, lấp lánh và cuốn hút, tượng trưng cho những đứa trẻ hồn nhiên, mang năng lượng thuần khiết và ấm áp.

Vẻ đẹp U50 ngoài đời thực của "ác nữ" trên mản ảnh Việt

Diễn viên Thân Thúy Hà được mệnh danh là "bà trùm

vai phản diện của màn ảnh nhỏ. Dù không học trường diễn xuất nhưng Thân Thúy Hà lại nhanh chóng khẳng định bản thân ở vai trò diễn viên bởi năng lực vượt trội. Vẻ ngoài sắc sảo khiến cô liên tục nhận về những vai đanh đá, chua ngoa, thậm chí là phản diện.

Dù đa phần toàn đóng vai phản diện nhưng qua mỗi vai diễn, cô đều cho thấy diễn xuất linh hoạt của mình, khắc họa xuất sắc hình ảnh các nhân vật trong lòng khán giả. Đó cũng là lý do vì sao chỉ là một diễn viên tay ngang, xuất thân là người mẫu nhưng chỉ với thời gian ngắn đã được nhiều khán giả yêu mến.

Sự nghiệp suôn sẻ nhưng đường tình duyên của Thân Thúy Hà lại không ít trắc trở. Thời trẻ, cô kết hôn và sinh cậu con trai đầu lòng thế nhưng lại ly hôn ngay sau đó. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô trở thành mẹ đơn thân, đến năm 2020 thì quyết định sinh con thứ 2 ở tuổi ngoài 40.

Sinh con ở độ tuổi này khiến cô gặp không ít khó khăn, cực nhọc tuy nhiên, nữ diễn viên lại cho rằng đó là một lựa chọn tuyệt vời của đời mình. Khi được hỏi về bố của con gái, Thân Thúy Hà từ chối chia sẻ.

Thân Thúy Hà từng là "nữ hoàng nội y" của thập niên 1990

Ở tuổi U50, Thân Thúy Hà hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô vẫn làm nghề và hạnh phúc bên hai người con đáng yêu của mình. Chưa kể dù lên phim toàn đóng vai các mẹ lớn tuổi nhưng ở ngoài đời, Thân Thúy Hà vẫn vô cùng trẻ trung với thân hình quyến rũ.

Ít ai biết trước khi đến với sự nghiệp phim điện ảnh, Thân Thúy Hà từng là người mẫu nội y nổi tiếng những năm 1995 - 1997 và thời điểm này, Thân Thúy Hà được nhiều người săn đón bởi sắc vóc cuốn hút cùng gương mặt xinh đẹp.

Nhan sắc viên mãn của Thân Thúy Hà

Ở thời điểm hện tại, sắc vóc của Thân Thúy Hà vẫn không kém phần trẻ trung và quyến rũ. Đời thường, cuộc sống của Thân Thúy Hà vô cùng bình dị. Cô thường trồng rau tại nhà, thường xuyên vào bếp và lựa chọn an yên với cuộc sống đơn thân ở thời điểm hiện tại.