Vẻ đẹp từ trái tim

Trong thời đại mạng xã hội phủ sóng khắp đời sống, phụ nữ dễ bị cuốn vào cơn lốc của những tiêu chuẩn sắc đẹp không có thật: da phải mịn như filter, vòng eo phải giống người mẫu và gương mặt phải "chuẩn tỉ lệ vàng". Chỉ một cú vuốt màn hình, họ nhìn thấy hàng chục "chuẩn mực" để so sánh, rồi tự hỏi vì sao mình không đẹp được như thế.

Điều mà nhiều người quên mất là mạng xã hội chỉ cho thấy những khoảnh khắc đẹp nhất, những tấm ảnh được lựa chọn kỹ càng, chỉnh sửa công phu. Vì vậy, khi dùng những hình ảnh ấy làm thước đo cho bản thân, bạn mặc nhiên đặt mình vào vị thế thất bại - thất bại trong một cuộc chơi mà ngay từ đầu vốn đã không công bằng.

Minh họa AI: Vy Thư

Thật ra, đẹp không phải là chạy theo khuôn mẫu, mà là sự tự tin, bình an và khả năng nhìn thấy giá trị của chính mình. Bởi thực tế, một người phụ nữ có ánh mắt tỏa sáng từ sự tự tin luôn cuốn hút hơn bất kỳ lớp filter nào, vì vẻ đẹp ấy không nhân tạo, không vay mượn, không cần phô trương.

Khi bạn thôi so sánh, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn. Và khi học cách yêu những điểm chưa hoàn hảo, bạn mới thực sự chạm đến vẻ đẹp bền vững nhất - vẻ đẹp không phụ thuộc vào ánh nhìn của người khác, mà xuất phát từ chính trái tim mình.