Chiều 3-10, tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đông Quân Land (trụ sở đóng tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) số tiền 505 triệu đồng.

Vẽ dự án không đúng thực tế gây ra cơn sốt ảo, Công ty TNHH MTV Đông Quân Land vừa bị xử phạt

Quá trình xác minh, làm rõ, nhận thấy Công ty TNHH MTV Đông Quân Land có các hành vi vi phạm như: Không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định. Theo báo cáo của công ty, 2 người có chứng chỉ hành nghề nhưng chưa phải là người của công ty mà chỉ là cộng tác viên.

Ngoài ra, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản, chỉ là thỏa thuận miệng; cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới, vẽ sơ đồ, phát hành thư mời, đặt tên thông tin dự án "Dự án đất nền ven sông", có địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh là không đúng thực tế.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Công an xã Toàn Lưu đã có mặt để làm rõ vụ việc

Trước đó, vào ngày 20-9, Công ty TNHH MTV Đông Quân Land đã có hoạt động kinh doanh bất động sản tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu với thông tin "Dự án đất nền ven sông". Đây là thời điểm "sốt đất" tại địa phương này. Sau khi có thông tin công bố Khu quy hoạch cụm công nghiệp phía Tây nằm ở xã Toàn Lưu, lập tức giá đất nơi đây bị đẩy lên cao.

Bản giới thiệu về "Dự án đất nền ven sông" ở xã Toàn Lưu, với phối cảnh gồm nhiều hạng mục như đường nhựa nội khu, đường ven sông mà Công ty TNHH MTV Đông Quân Land đưa ra.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với các trường hợp liên quan. Quá trình xác minh, ngành chức năng xác định Công ty TNHH MTV Đông Quân Land cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới.

