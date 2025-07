Vẽ loạt dự án, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Ngày 2-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhóm lãnh đạo trẻ của các công ty bất động sản "ma".

Bị hại choáng váng

Bốn bị cáo ra hầu tòa gồm Ngô Thanh Uyn (SN 1984, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Lạc Việt và Công ty Vina Land), Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1991, cựu giám đốc Công ty CP Phát triển bất động sản Đô Thị Xanh (Công ty Đô Thị Xanh), Bế Văn Tùng (SN 1994) và Trần Thị Thanh Thoa (SN 1992), cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 4-7.

Rất đông bị hại đã đến tham dự phiên tòa. Một nạn nhân bức xúc cho biết điều khiến họ choáng váng là các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, có người chỉ mới ngoài 30 nhưng đã đứng đầu các công ty bất động sản, thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn.

Người này kể, tháng 2-2020, họ được môi giới của Công ty Vina Land giới thiệu dự án đất nền Fantasy City tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM (cũ). Dự án được quảng bá là đã san lấp, phân lô, có quy hoạch rõ ràng, kèm theo nhiều ưu đãi. Khách hàng còn được cung cấp các giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ phân lô và quy hoạch. Sau khi đặt cọc, họ ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Vina Land. Chỉ đến khi liên hệ chính quyền địa phương hoặc không thể liên lạc được với phía công ty, người mua mới bàng hoàng nhận ra toàn bộ dự án chỉ là... viễn tưởng.

Theo nội dung cáo trạng, Ngô Thanh Uyn đã sử dụng pháp nhân Công ty Lạc Việt, Công ty Vina Land và cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh lập ra nhiều dự án bất động sản "ma". Dù chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, bị cáo Uyn vẫn chỉ đạo nhân viên quảng cáo, môi giới và ký hợp đồng với khách hàng, yêu cầu họ đóng đến 95% giá trị hợp đồng. Khi không thể triển khai dự án, Uyn tìm cách buộc khách hàng nộp thêm tiền để đổi sang lô đất khác hoặc chuyển phần nợ sang Công ty Đô Thị Xanh.

Từ tháng 3-2020, dù biết rõ hồ sơ pháp lý do Công ty Đô Thị Xanh cung cấp là giả mạo, Uyn vẫn tiếp tục gửi thông báo, yêu cầu khách hàng đóng tiền cho các dự án Fantasy City và Metro City. Cáo trạng nêu rõ, Uyn đã chiếm đoạt hơn 179 tỉ đồng của 149 khách hàng, trong đó có 51 người do chính Uyn ký hợp đồng trực tiếp.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Anh giữ vai trò đồng phạm tích cực. Dù chưa được chuyển nhượng đất và không đủ điều kiện pháp lý, Nguyễn Thị Hoàng Anh vẫn dùng giấy ủy quyền giả (mạo danh chữ ký ông Vũ Minh Tâm, nhân viên môi giới) để vẽ bản đồ phân lô, tự quảng cáo là chủ đầu tư các dự án ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (cũ). Tổng cộng, Nguyễn Thị Hoàng Anh đã chiếm hưởng hơn 147 tỉ đồng thông qua Công ty Đô Thị Xanh.

Các bị cáo Trần Thị Thanh Thoa và Bế Văn Tùng từng lần lượt đứng tên giám đốc Công ty Lạc Việt trong các thời kỳ khác nhau. Dù biết các dự án Green City, Green Town chưa được cấp phép, chưa tách thửa hay có hạ tầng, họ vẫn ký hợp đồng và gửi thông báo yêu cầu khách hàng nộp tiền, giúp sức cho Ngô Thanh Uyn chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, Thoa đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng từ 11 khách hàng, còn Tùng bị xác định đã giúp sức chiếm đoạt hơn 113 tỉ đồng từ 87 khách hàng.

Các bị hại tham dự phiên tòa

Kẻ trốn truy nã, người không tài sản

Dù chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng, các bị cáo lại để lại hậu quả gần như trắng tay cho các bị hại. Sau khi vụ án bị phát hiện, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa tài sản của các bị cáo nhưng giá trị rất hạn chế.

Đối với Ngô Thanh Uyn, hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa 3 bất động sản tại phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cũ), từng được mua từ năm 2019 bằng nguồn tiền kinh doanh bất động sản và của gia đình, sau đó chuyển nhượng cho bà Lê Thị Minh Hằng. Các tài sản này đang được cho thuê làm khách sạn, quán cà phê và đã thế chấp vay 30 tỉ đồng tại một ngân hàng.

Đối với bị cáo Bế Văn Tùng, cơ quan chức năng xác định bị cáo sở hữu căn hộ tại chung cư Flora Mizuki, huyện Bình Chánh, TP HCM (cũ). Bị cáo Trần Thị Thanh Thoa có 3 tài sản gồm ôtô VinFast Lux A2.0, căn hộ tại Vinhomes Grand Park và một căn nhà ở quận Bình Tân (cũ).

Thêm vào đó, trong suốt quá trình điều tra, các bị cáo gần như không hợp tác trong việc khắc phục hậu quả. Tổng số tiền mặt bị tạm giữ và nộp lại chỉ vỏn vẹn dưới 100 triệu đồng. Cụ thể, vào ngày 15-8-2023, gia đình bị can Bế Văn Tùng chỉ nộp 30 triệu đồng; còn bị can Trần Thị Thanh Thoa nộp 60 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP HCM vào ngày 27-3-2023. Riêng Nguyễn Thị Hoàng Anh - người bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng, không có bất kỳ tài sản nào bị kê biên, phong tỏa hoặc bị ghi nhận đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trong vụ án còn có bị can Bùi Tuấn Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT, cổ đông sáng lập Công ty Đô Thị Xanh, bị xác định là đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 179,1 tỉ đồng, trong đó cùng Nguyễn Thị Hoàng Anh chiếm hưởng 147,6 tỉ đồng. Dù biết rõ công ty chưa đủ điều kiện pháp lý, Hùng vẫn cùng các đồng phạm rao bán đất nền tại các dự án "ma" Green City, Green Town và Đô Thị Xanh 1 ở Củ Chi. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam nhưng Hùng bỏ trốn. Ngày 14-10-2024, Công an TP HCM phát lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra. Khi bắt được sẽ xử lý theo pháp luật.