VỀ MIỀN TRUNG: Những mảnh vá vụng về ở Mũi Né

Từng đoạn bờ biển bị khoét sâu, nhiều resort, nhà dân lo mất đất, mất tài sản. Hàng trăm mét bờ biển đã bị xóa sổ, dải cát tự nhiên ngày càng hẹp lại.

Trước thực trạng ấy, nhiều doanh nghiệp du lịch đã tự bỏ tiền làm kè tự phát nhằm hạn chế sạt lở. Những bờ kè này làm từ những túi cát khổng lồ hoặc ống vải căng đầy cát, dài hơn 20 m, cao khoảng 1,5 m, được đặt vuông góc hoặc song song với bờ biển, nhằm ngăn sóng và giữ lại dải cát trước resort của họ. Tuy nhiên, cũng từ đó, nhiều bãi biển nay như "vết sẹo" nham nhở, làm nhếch nhác diện mạo "thủ phủ resort", du khách cũng cảm thấy mất an toàn.

Anh Phạm Văn Phước (TP HCM), một du khách, chia sẻ: "Các ống kè chắn dài vươn ra nham nhở, bước xuống tắm tôi có cảm giác lo sợ, mất an toàn". Trong khi đó, một du khách khác, anh Hà Linh, nói thêm: "Bãi biển Mũi Né như đang bị vá vụng về, trở nên méo mó, biến dạng. Du khách xuống tắm biển cảm thấy lo lắng".

Những kè mềm tự phát chắp vá được các doanh nghiệp du lịch tại Mũi Né lắp đặt để chống xâm thực

Theo ghi nhận của ngành chức năng, bờ biển Mũi Né đang có ít nhất 13 cơ sở du lịch đang xây dựng kè tạm, đa phần đều chưa được cấp phép. Việc xây kè tạm trước mắt chỉ bảo vệ được phần đất của chính các cơ sở này trong ít năm nhưng lại gia tăng nguy cơ sạt lở cho những khu vực liền kề, tạo ra cảnh quan nhếch nhác.

Đại diện một cơ sở du lịch tại phường Mũi Né cảnh báo nếu chính quyền và các cơ quan chuyên môn không có hướng dẫn hoặc không kiểm soát việc tự phát này có thể xuất hiện kè tự phát nhiều hơn. "Nguyên tắc của xâm thực là anh làm kè chỗ này thì nó phá chỗ khác; do vậy chúng tôi đề nghị phải có giám sát và phải làm đồng bộ thì mới giữ được bãi biển" - vị này đề nghị.

Theo khảo sát từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đã từng có 2 phương án được đề xuất để giải quyết xâm thực. Một là làm đê ngầm giảm sóng kết hợp nuôi bãi, ít can thiệp bờ nhưng tốn kém. Hai là xây kè áp mái dọc bờ (khoảng 2.600 m), kết hợp mỏ hàn để gây bồi, tôn tạo bãi, ít tốn kém và vẫn giữ được bờ biển. Tuy nhiên, các resort vẫn tự làm kè túi cát không xin phép vì lo lắng tài sản bị sóng biển xâm thực.

Trong khi đó, ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho rằng hiệp hội chưa đồng tình phương án kè cứng mái hiên do nhà nước đầu tư, vì dễ trơn trượt, khó dọn rác, cản trở dòng người tản bộ xuống biển, thậm chí làm mất không gian nghỉ dưỡng riêng tư vốn là điểm mạnh của resort ven biển.

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết phường đã đề xuất tỉnh triển khai hệ thống kè mềm liền mạch, đồng thời phối hợp dọn rác thải đại dương, tuyên truyền ngư dân không xả rác hủy hoại môi trường biển.