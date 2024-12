Vé số trúng 2 tỉ không được nhận: Thay đổi địa chỉ nộp đơn kiện

Chiều 6-12, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa gặp, làm việc và ủy quyền cho luật sư để nộp hồ sơ khởi kiện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên – Huế (gọi tắt là Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế) ra tòa.

Bà Nguyễn Thị Ng. cùng tờ vé số trúng 2 tỉ nhưng không được nhận thưởng

Theo bà Ng, sau khi đọc thông tin trên Báo Người Lao Động và được tư vấn từ luật sư, bà đã thay đổi địa chỉ nộp đơn khởi kiện.

Cụ thể, thay vì gửi đơn đến TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), bà Ng. nộp đơn đến TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) – nơi đặt trụ sở chính của Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế.

Luật sư Nguyễn Trung Thành, Công ty Đông Phương Luật - thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết theo điểm a, khoản 1, Điều 39, Bộ luật Tố tụng Dân sự hiện hành, TAND nơi bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự.

Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế có trụ sở chính tại thị xã Hương Thủy, theo quy định nêu trên thì phải chuyển đến TAND có thẩm quyền là Tòa án thị xã Hương Thủy để giải quyết.

Tờ vé số trúng 2 tỉ đồng không được trao thưởng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 14-10, bà Ng. mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, bà kẹp 2 tờ vé số vào tờ tiền polymer rồi bỏ trong túi áo. Do sơ suất nên gặp mưa ướt, chúng dính lại với nhau. Chiều cùng ngày, bà Ng. lấy vé số ra dò thì tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách phần lề rất nhỏ ở phía dưới.

Ngày 15-10, bà Ng. đưa 2 tờ vé số trúng thưởng ra Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế. Tại đây, lãnh đạo công ty hướng dẫn, sau đó cùng bà đem 2 tờ vé số sang Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu giám định. Bà Ng. là người chi trả 12 triệu đồng để thực hiện giám định. Sau đó, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nhận kết quả giám định nhưng từ chối cung cấp cho bà Ng.

Ngày 29-10, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế thông báo chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ, riêng tờ trúng độc đắc thì không trả thưởng. Trong văn bản gửi cho bà Ng. ngày 14-11, Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế nêu lý do không trả thưởng là "do đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Bà Ng. sau đó đã làm đơn khởi kiện Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế ra TAND TP Huế.

Theo bà Ng, trước đó, bà đến TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế nộp đơn khởi kiện thì được hướng dẫn nộp đơn ở tòa cấp huyện, cụ thể là TAND TP Huế. Sau khi nộp đơn và bản sao CCCD, đại diện TAND TP Huế có gọi điện hướng dẫn bà Ng. bổ sung hồ sơ, trong đó có đề nghị tòa can thiệp để yêu cầu Công ty XSKT Thừa Thiên – Huế cung cấp kết quả giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của bà Ng.