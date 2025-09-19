HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Về vụ hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị tố: Cách phản ứng chuyên nghiệp

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên tiếng về ồn ào dậy sóng cõi mạng liên quan đến mình vài ngày trước.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chọn cách im lặng trước lời bôi nhọ 

Về vụ hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị tố: Cách phản ứng chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng sau chuỗi ngày im lặng

Cụ thể trước đó vào ngày 12-9, một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đã khiến "cõi mạng" dậy sóng khi gọi thẳng tên hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa với việc "tung bằng chứng hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa "ĐK" (được cư dân mạng giải mã là đi khách). Những lời nói này ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của hoa hậu.

Trong khoảng thời gian giữ im lặng trước xôn xao trên mạng xã hội, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã cùng với luật sư gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, đồng thời cung cấp đầy đủ bằng chứng cho cơ quan điều tra.

Đến ngày 18-9, cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đã đăng tin thất thiệt vu khống Hoa theo khoản 2 điều 156 bộ luật hình sự. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ: "Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng ác ý sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của Bùi Quỳnh Hoa từ một tài khoản cá nhân. 

Điều này đã tạo hiệu ứng lan truyền khiến nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube… chia sẻ lại làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng và khiến cộng đồng mạng hiểu sai do những tin đồn thất thiệt. Việc đăng tin và chia sẻ sai sự thật ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như những người thân trong gia đình".

Cách làm của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 

Về vụ hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bị tố: Cách phản ứng chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa im lặng nhưng làm việc với cơ quan chức năng

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng khẳng định về việc giữ im lặng vì "Hoa đã quyết định không lên tiếng ngay thời điểm đó mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để bảo vệ bản thân cũng như xác minh, xử lý vụ việc để có câu trả lời rõ ràng cho những người yêu thương, tin tưởng mình. Hoa sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân.

Hoa đã cùng với luật sư của mình gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội. Hoa đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ cho cơ quan điều tra. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát Điều Tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đã đăng tin thất thiệt vu khống Hoa theo khoản 2 điều 156 bộ luật hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật".

Bên cạnh đó, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, YouTube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc này. "Hoa mong mọi người hãy tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin độc hại trên mạng xã hội, cần kiểm chứng trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự", hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói.

Cô cũng gửi lời xin lỗi tới các đối tác, khán giả, người hâm mộ vì đã khiến mọi người hoang mang, lo lắng bởi những tin đồn sai sự thật do cá nhân ác ý bôi xấu danh dự hình ảnh của Hoa.

