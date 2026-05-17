Vết cắt sau phiên tòa ly hôn

Dàn luật sư hùng hậu, tập hồ sơ khổng lồ cùng sự chú ý từ truyền thông đã tạo nên bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng cho phiên xử ly hôn tại TAND khu vực 5 - TP HCM.

Quên nghĩa tào khang

Không khí khán phòng càng thêm phần nặng nề khi vị chủ tọa phải 2 lần nghiêm giọng nhắc nhở nội quy, nghiêm cấm ghi âm, chụp ảnh tùy tiện. Nguyên đơn phát biểu trước. Ông không đưa ra con số cụ thể về khối tài sản chung. Vị đại gia nhắc đi nhắc lại rằng nếu không có tài năng, danh tiếng của ông thì khối tài sản kia làm sao có được tầm vóc hôm nay. Nhưng để chấm dứt kiện tụng, ông đồng ý cho bà 20%, xem như cái giá để đổi lấy "bình yên".

Đến lượt bà A. con số 1.200 tỉ đồng được liệt kê trong danh mục phân chia tài sản. Mức độ giàu có của đôi vợ chồng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, bởi trước đó, họ ít khi phô trương thanh thế, chia sẻ về gia đình trên mạng xã hội hay báo chí.

Bà đề nghị chia đôi dựa trên "nghĩa vợ chồng" và sự đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ phía sau thành công của chồng. Bà ngược dòng ký ức, kể về mối tình thuở sinh viên, cái ngày trong túi chỉ còn vỏn vẹn 50.000 đồng cũng sẵn lòng nhường ông mua cơm. Bà nhắc lại chuyến lội sông cạn, xắn quần đi bộ về quê ông nơi rẻo cao, cùng ngồi trong căn nhà xiêu vẹo đến cái nhà vệ sinh cũng chẳng có. Rồi ngày 2 người tốt nghiệp, gia đình bà hạ mình xin người cô ruột cho ông đứng tên vào hộ khẩu, mở đường cho ông vào làm việc tại bệnh viện quê bà. Bà kể về những đêm dài lo toan cho phòng khám, về việc phải cân bằng giữa việc làm mẹ và điều hành kinh doanh khi doanh nghiệp ở giai đoạn trứng nước.

Tuy nhiên, những phép toán cộng trừ ấy vẫn chưa phải là đỉnh điểm. Cao trào, ông T. yêu cầu tòa hủy bỏ quan hệ kết hôn với bà A. Lý lẽ ông đưa ra là bé N. không phải là cốt nhục của mình. Vị đại gia nhấn mạnh: "Bà A. sinh con cho ai thì hãy ở với người đó". Cứ ngỡ ông giận nên buông lời cay đắng. Hoặc nếu là thật thì phải chăng diễn biến tiếp theo, ông sẽ đề nghị tòa án mở vụ án truy tìm cha đứa trẻ. Nhưng thực tế, ông bất ngờ trình lên HĐXX kết quả xét nghiệm ADN mà theo lời kể của ông, đó là thành quả của một lần "kịch bản" công phu: Ông gọi con lên ghế ngồi để ba khám răng, rồi bí mật lấy mẫu đi xét nghiệm. Ông nói bà A. cùng gia đình đã dùng cái thai chung để "ép" ông làm đám cưới.

Câu chuyện khiến cả phòng xử ồ lên kinh ngạc. Luật sư của bà A. đã phải đứng bật dậy yêu cầu HĐXX can thiệp, không cho phép bị đơn dùng những từ ngữ xúc phạm đến đời tư và nhân phẩm của nguyên đơn.

ADN và phép thử lòng người

Nhưng từ bất ngờ, người dự khán bất chợt băn khoăn. Tờ giấy ấy đã xuất hiện từ năm 2015. Trong khi suốt nhiều năm qua, vị đại gia vẫn nuôi dưỡng và yêu thương, thậm chí lo cho con đi du học tại Hungary. Rõ ràng nhất, trong đơn ly hôn thời điểm đó và các biên bản hòa giải, ông T. vẫn xác nhận cháu N. là con chung, thậm chí còn đồng ý cấp dưỡng 10 triệu đồng mỗi tháng nếu bà A. chấp thuận sự sắp xếp của ông.

Đáp lại, bà A. vạch ra các mốc thời gian. Bé N. chào đời năm 2002, được ông T. tự nguyện đứng tên trong giấy khai sinh. Gần 1 năm sau đó, hai người mới đăng ký kết hôn. Theo bà, khoảng thời gian đó là quá đủ để một người có chuyên môn bác sĩ như ông xem xét kỹ lưỡng và đưa ra lựa chọn tỉnh táo rằng có đồng ý gắn bó cùng bà và con hay không.

Trước tòa, phía bà A. mang ra một tấm ảnh được mô tả là ảnh cưới, có bà, có ông, có mặt linh mục và Ban Hành giáo để yêu cầu xác nhận. Bà nhắc về lễ cưới và lời thề nguyện gắn bó trước sự chứng kiến của Chúa và cộng đoàn. Thế nhưng, đáp lại, vị đại gia hững hờ: "Tôi không nhớ bức ảnh này…".

Nhìn vị đại gia liên tục lắc đầu, dùng sự "quên lãng" làm tấm khiên che chắn trước những bằng chứng về một thời chung thủy, người dự khán bỗng thấy lòng mình thắt lại. Chứng kiến cảnh người đàn ông từng nhờ hộ khẩu nhà vợ để có bước tiến thân đầu tiên, nay đứng giữa tòa phủ nhận cả tấm ảnh cưới thiêng liêng và nghi thức hôn phối tại nhà thờ, phải chăng đúng như ông bà ta thường nói "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ"? Cả khán phòng như lặng đi khi bà A. tiếp tục bóc trần việc chồng mình chung sống như vợ chồng với một nữ nhân viên trong chính hệ thống nha khoa của ông. Mối quan hệ bất chính ấy đã kết tinh thành những đứa trẻ ngay trong thời kỳ cuộc hôn nhân của ông bà vẫn đang tồn tại.

Càng nghe, người ta càng thấy xót xa. Nếu tất cả những lời lẽ cay đắng họ ném vào nhau ngày hôm nay đều đúng sự thật thì suốt ngần ấy năm trời, họ đã sống với nhau bằng cái gì? HĐXX đã rất vất vả để điều phối những màn tranh luận nảy lửa. Có những lúc, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi đôi bên không chỉ tranh giành quyền lợi kinh tế mà còn tranh giành cả "sự đúng đắn" trong đạo đức.

Chuyện ly hôn, như người ta vẫn nói, là chuyện riêng tư, rất riêng tư của mỗi gia đình, không phải người trong cuộc thì tốt nhất đừng nên phê phán. Khi một vụ án được đưa ra ánh sáng với tất cả những chi tiết trần trụi về sự tính toán và lòng thù hận, nó không còn là chuyện của 2 người nữa. Ngồi giữa phiên tòa, nghe một người đàn ông giàu có dùng sự quên lãng và những phép thử ADN của con mình để phủ nhận cả một quãng đời tình nghĩa, người dự khán nhận ra đây không còn là nỗi đau của riêng người trong cuộc, mà là sự rạn nứt của chính niềm tin vào đạo đức con người.

Ông T. cho rằng, qua ngần ấy năm, bà A. được sở hữu một số tài sản đứng tên riêng như hiện nay đã là một sự ưu ái. Những lời lẽ ấy khiến người nghe cảm thấy bất nhẫn khó tả. Chẳng lẽ một người đã có thể tạo nên những giá trị lớn cho xã hội lại không thể tự nguyện chia sẻ công bằng với người phụ nữ đã cùng mình đi qua giông bão? Một người đàn ông khăng khăng đòi chia tài sản theo tỉ lệ có lợi cho mình, hạ thấp đóng góp của vợ bằng nhiều cách, liệu người đó có thực sự tìm thấy sự thanh thản sau khi phiên tòa kết thúc? Sự giàu có khiến thiên hạ ngạc nhiên nhưng chính cách họ rời bỏ nhau mới là điều khiến người ta phải suy ngẫm nhiều nhất.



