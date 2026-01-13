HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Vết loét nhỏ tưởng vô hại, hóa ung thư lưỡi

D.Thu

(NLĐO) - Nam bệnh nhân 58 tuổi mắc ung thư lưỡi, khởi phát từ vết loét nhỏ kéo dài gần một năm nhưng âm thầm tiến triển và khó phát hiện.

Bệnh nhân nam (58 tuổi, trú tại Hải Phòng), phát hiện vết loét khoảng 0,5 cm trên lưỡi từ khoảng một năm nay.

img

Tổn thương vùng lưỡi của bệnh nhân ung thư lưỡi

Theo người nhà, bệnh nhân từng thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, được điều trị theo đơn bác sĩ, nhưng vết loét không liền, đau ngày càng nhiều và lan rộng, ảnh hưởng đến ăn uống và giao tiếp. Khi các triệu chứng làm sinh hoạt hằng ngày khó khăn, người bệnh mới lên Hà Nội thăm khám chuyên sâu.

Tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu nghi ngờ u ác tính và chỉ định sinh thiết lại. Kết quả xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy lưỡi - thể ung thư phổ biến nhất ở khoang miệng. Các xét nghiệm đánh giá giai đoạn gồm siêu âm và MRI, chưa ghi nhận di căn hạch cổ hay di căn xa.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp tiến hành vét hạch cổ, lấy tổng cộng 36 hạch. Kết quả giải phẫu bệnh phát hiện 1 hạch đã có tế bào ung thư di căn, dù trước mổ hình ảnh học chưa ghi nhận hạch nghi ngờ.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, xuất viện sau khoảng một tuần, có thể ăn uống và giao tiếp gần như bình thường.

img

Ca phẫu thuật nạo vét tới 36 hạch vùng lưỡi cho bệnh nhân

Theo bác sĩ Mai Văn Chinh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, ung thư lưỡi dễ di căn hạch cổ sớm. Nhiều trường hợp di căn vi thể không thể phát hiện trên siêu âm hoặc MRI, vì vậy phẫu thuật vét hạch cổ, ngay cả khi hình ảnh học chưa thấy hạch nghi ngờ, quan trọng để tăng hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống.

Ung thư lưỡi có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Việc trì hoãn thăm khám do tâm lý chủ quan là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã tiến triển.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tổn thương như loét, sùi, mảng trắng hoặc mảng đỏ ở lưỡi và niêm mạc miệng, đặc biệt khi kéo dài trên 2 tuần. Ngay cả khi đã từng sinh thiết cho kết quả lành tính, nếu tổn thương không khỏi hoặc tiến triển, cần tái khám sớm để được đánh giá lại.

    Thông báo