Vết loét tự lành – Dấu hiệu ban đầu của căn bệnh tình dục chết người

Ngày 11-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân tên T. (32 tuổi, nhân viên văn phòng), đến khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, xuất hiện nhiều ban đỏ ở lòng bàn tay.

Các bác sĩ cảnh báo bất kỳ ai có quan hệ tình dục không an toàn đều có nguy cơ nhiễm bệnh giang mai

Qua thăm khám và xét nghiệm, anh T. được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn 2. Đây là giai đoạn dễ lây lan và bắt đầu gây tổn thương toàn thân.

Đáng nói, bệnh nhân từng phát hiện một vết loét nhỏ, không đau ở dương vật khoảng một tháng trước nhưng chủ quan vì nghĩ nó tự khỏi sau vài ngày. Anh T. cũng cho biết có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình mà không sử dụng bao cao su. Đây là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến lây nhiễm giang mai, một thực trạng đang gia tăng ở nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM). Đáng chú ý, phụ nữ mang thai mắc giang mai có thể truyền bệnh cho thai nhi, gây giang mai bẩm sinh, dị tật hoặc thai chết lưu.

Các bác sĩ cảnh báo bất kỳ ai có quan hệ tình dục không an toàn đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Nhóm nguy cơ cao bao gồm: Nam quan hệ đồng giới (MSM); người có nhiều bạn tình; quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su; người từng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc sống chung với HIV

"Đừng xem nhẹ các dấu hiệu bất thường trên cơ thể, nhất là vết loét dù nhỏ. Việc chẩn đoán và điều trị sớm giang mai giúp ngăn chặn lây lan và biến chứng nguy hiểm" – các bác sĩ khuyến cáo.

Trước đó, tại bệnh viện từng tiếp nhận nam bệnh nhân (26 tuổi) được chẩn đoán giang mai ác tính, đồng thời nhiễm HIV, sau khi đến khám vì tổn thương loét trên thân người.

Theo các bác sĩ, giang mai là bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh diễn tiến qua nhiều giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: xuất hiện vết loét không đau ở cơ quan sinh dục, miệng hoặc hậu môn thường bị bỏ qua. Giai đoạn 2: Ban đỏ ở lòng bàn tay, sưng hạch, rụng tóc, mệt mỏi, dễ nhầm với các bệnh da liễu. Giai đoạn tiềm ẩn hoặc muộn: Nếu không điều trị, bệnh có thể gây biến chứng thần kinh, tim mạch, liệt, mù, sa sút trí tuệ, thậm chí tử vong.



