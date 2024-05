VFF: Siết quản lý, giáo dục sau vụ 5 cầu thủ Hà Tĩnh dính ma túy

Nhóm 5 cầu thủ Hà Tĩnh cùng 5 đối tượng nữ chung vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Sau khi Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng thông tin về việc 10 đối tượng trong đó có 5 cầu thủ thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.



Trước đó, VFF cũng nhận được báo cáo của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với các cầu thủ Nguyễn Trung Học (sinh ngày 3-3-1998), Nguyễn Ngọc Thắng (sinh ngày 2-8-2002), Dương Quang Tuấn (sinh ngày 20-6-1996), Nguyễn Văn Trường (16-11-2003) và Đinh Thanh Trung (sinh ngày 24-1-1988) do vi phạm nội quy, quy định sinh hoạt và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trang chủ Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh đưa thông tin vụ việc

Ngay trong buổi chiều 8-5, VFF đã có công văn gửi các CLB tham dự các giải Bóng đá quốc gia đề nghị tăng cường công tác quản lý, giáo dục cầu thủ của các CLB tại các giải bóng đá quốc gia.

Cùng ngày, trên Cổng thông tin điện tử của Công an Hà Tĩnh đưa thông tin: "Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng (trong đó có 5 cầu thủ thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ".

VFF đánh giá sự việc này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói riêng. Ngày 8-5, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-LĐBĐVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ đang bị cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ để điều tra về hành vi nghi vấn sử dụng chất cấm.