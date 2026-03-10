VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 10-3 ở Hà Nội, VFS Global - đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều đối tác trên toàn cầu - cho biết nhu cầu xin thị thực của người Việt đang tăng mạnh. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo liên quan đến đặt lịch hẹn thị thực và môi giới visa cũng có xu hướng gia tăng.

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, thông tin tới báo chí

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, khuyến nghị người dân nộp hồ sơ sớm để tránh áp lực thời gian và hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng. "Việc nộp hồ sơ sát ngày khởi hành không chỉ gây khó khăn cho quá trình xử lý mà còn khiến người nộp đơn dễ bị lừa bởi các lời mời chào "đảm bảo visa" hoặc "đặt lịch nhanh""- ông nói.

Theo VFS Global, việc đặt lịch hẹn xin thị thực hoàn toàn miễn phí và chỉ thực hiện qua website chính thức www.vfsglobal.com hoặc cổng thông tin của Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Doanh nghiệp này không hợp tác với bất kỳ đại lý trung gian nào trong việc phân bổ lịch hẹn. "Một số quốc gia có thể yêu cầu trả trước phí dịch vụ theo quy định. VFS Global không cung cấp dịch vụ “Ưu tiên” hay bán suất đặt hẹn"- đại diện VFS Global khẳng định.

Đơn vị cũng nhấn mạnh rằng VFS Global không tham gia vào quá trình xét duyệt hồ sơ thị thực. Quyết định cấp hoặc từ chối visa hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia liên quan.

Ngoài ra, VFS Global cảnh báo người dân cần cảnh giác với các đối tượng mạo danh tổ chức này để bán lịch hẹn, cam kết đậu visa hoặc hứa hẹn cơ hội việc làm và định cư ở nước ngoài. Công ty cho biết không cung cấp dịch vụ môi giới việc làm hoặc tư vấn định cư.

Người nộp hồ sơ cũng cần lưu ý VFS Global không yêu cầu thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua email, tin nhắn, điện thoại hay mạng xã hội. Mọi khoản phí chỉ được thanh toán trực tuyến qua website chính thức hoặc trực tiếp tại các trung tâm tiếp nhận hồ sơ.

Trong trường hợp bị tiếp cận bởi các cá nhân tự xưng có "quan hệ nội bộ" để can thiệp kết quả thị thực, người dân được khuyến cáo báo cáo ngay với VFS Global hoặc cơ quan chức năng.

"Nhiều quốc gia thuộc khối Schengen cho phép nộp hồ sơ xin thị thực tối đa 180 ngày trước ngày khởi hành, do đó người dân nên chuẩn bị hồ sơ ngay sau khi đặt vé máy bay và chỗ ở để đảm bảo kế hoạch chuyến đi"- ông Atul Lall lưu ý.

Hiện VFS Global vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, phục vụ hồ sơ xin visa cho 26 quốc gia, gồm: Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Malta, Na Uy, Hà Lan, Ả Rập Saudi, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và New Zealand. Hệ thống của đơn vị đã xử lý hơn 553 triệu hồ sơ trên toàn cầu trong giai đoạn 2001-2026.

Cách nhận biết các dấu hiệu lừa đảo

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện VFS Global lưu ý các hình thức lừa đảo liên quan đến visa có dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn, trên phạm vi toàn cầu.

"Có những đối tượng quảng cáo rằng họ có thể đặt lịch hẹn ưu tiên hoặc đảm bảo chắc chắn đậu visa. Điều này là không đúng. Ngay cả nhân viên của chúng tôi khi tiếp nhận hồ sơ cũng không thể đảm bảo kết quả thị thực, bởi quyết định hoàn toàn thuộc về Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Vì vậy, bất kỳ ai hứa chắc chắn có visa đều có dấu hiệu lừa đảo"- đại diện VFS Global nói.

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, và đại diện một số Đại sứ quán, đối tác tại buổi gặp mặt báo chí

Theo đơn vị này, một dấu hiệu khác của lừa đảo là yêu cầu người nộp hồ sơ thanh toán số tiền cao hơn mức phí công bố trên website hoặc hứa hẹn có thể "đẩy nhanh" quá trình xét duyệt.

VFS Global cũng ghi nhận tình trạng một số cá nhân hoặc tổ chức đặt giữ số lượng lớn lịch hẹn để bán lại, gây khó khăn cho người nộp hồ sơ hợp lệ. Trong một số trường hợp, khách hàng thậm chí mang theo thư xác nhận lịch hẹn giả. Khi đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ, hệ thống của VFS Global sẽ kiểm tra và phát hiện lịch hẹn không tồn tại.

"Điều quan trọng nhất là người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, thông tin thanh toán hoặc dữ liệu cá nhân cho các bên không chính thức"- đại diện VFS Global khuyến cáo.

Để phòng ngừa rủi ro, hệ thống trung tâm tiếp nhận hồ sơ của VFS Global được trang bị các biện pháp an ninh như kiểm soát vật lý và hệ thống camera CCTV. Nhân viên cũng được đào tạo thường xuyên để nhận diện các hành vi gian lận và hỗ trợ khách hàng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Đại diện VFS Global cho biết đơn vị cũng tiếp nhận phản ánh từ khách hàng về các trường hợp nghi bị lừa đảo, dù chưa ghi nhận thống kê cụ thể về tỉ lệ.

"Trong trường hợp người dân trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chúng tôi khuyến nghị cần trình báo cơ quan công an. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin và dữ liệu như hình ảnh camera để hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý"- đại diện này nói.