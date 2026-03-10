VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm

Dương Ngọc

(NLĐO)- VFS Global khuyến nghị người dân Việt Nam nộp hồ sơ xin thị thực sớm và chỉ đặt lịch hẹn qua các kênh chính thức để tránh rủi ro lừa đảo.

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 10-3 ở Hà Nội, VFS Global - đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều đối tác trên toàn cầu - cho biết nhu cầu xin thị thực của người Việt đang tăng mạnh. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo liên quan đến đặt lịch hẹn thị thực và môi giới visa cũng có xu hướng gia tăng.

VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm - Ảnh 1.

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, thông tin tới báo chí

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, khuyến nghị người dân nộp hồ sơ sớm để tránh áp lực thời gian và hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng. "Việc nộp hồ sơ sát ngày khởi hành không chỉ gây khó khăn cho quá trình xử lý mà còn khiến người nộp đơn dễ bị lừa bởi các lời mời chào "đảm bảo visa" hoặc "đặt lịch nhanh""- ông nói.

Theo VFS Global, việc đặt lịch hẹn xin thị thực hoàn toàn miễn phí và chỉ thực hiện qua website chính thức www.vfsglobal.com hoặc cổng thông tin của Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Doanh nghiệp này không hợp tác với bất kỳ đại lý trung gian nào trong việc phân bổ lịch hẹn. "Một số quốc gia có thể yêu cầu trả trước phí dịch vụ theo quy định. VFS Global không cung cấp dịch vụ “Ưu tiên” hay bán suất đặt hẹn"- đại diện VFS Global khẳng định.

Đơn vị cũng nhấn mạnh rằng VFS Global không tham gia vào quá trình xét duyệt hồ sơ thị thực. Quyết định cấp hoặc từ chối visa hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia liên quan.

Ngoài ra, VFS Global cảnh báo người dân cần cảnh giác với các đối tượng mạo danh tổ chức này để bán lịch hẹn, cam kết đậu visa hoặc hứa hẹn cơ hội việc làm và định cư ở nước ngoài. Công ty cho biết không cung cấp dịch vụ môi giới việc làm hoặc tư vấn định cư.

Người nộp hồ sơ cũng cần lưu ý VFS Global không yêu cầu thanh toán hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua email, tin nhắn, điện thoại hay mạng xã hội. Mọi khoản phí chỉ được thanh toán trực tuyến qua website chính thức hoặc trực tiếp tại các trung tâm tiếp nhận hồ sơ.

Trong trường hợp bị tiếp cận bởi các cá nhân tự xưng có "quan hệ nội bộ" để can thiệp kết quả thị thực, người dân được khuyến cáo báo cáo ngay với VFS Global hoặc cơ quan chức năng.

"Nhiều quốc gia thuộc khối Schengen cho phép nộp hồ sơ xin thị thực tối đa 180 ngày trước ngày khởi hành, do đó người dân nên chuẩn bị hồ sơ ngay sau khi đặt vé máy bay và chỗ ở để đảm bảo kế hoạch chuyến đi"- ông Atul Lall lưu ý.

Hiện VFS Global vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, phục vụ hồ sơ xin visa cho 26 quốc gia, gồm: Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Malta, Na Uy, Hà Lan, Ả Rập Saudi, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và New Zealand. Hệ thống của đơn vị đã xử lý hơn 553 triệu hồ sơ trên toàn cầu trong giai đoạn 2001-2026.

Cách nhận biết các dấu hiệu lừa đảo

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện VFS Global lưu ý các hình thức lừa đảo liên quan đến visa có dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn, trên phạm vi toàn cầu.

"Có những đối tượng quảng cáo rằng họ có thể đặt lịch hẹn ưu tiên hoặc đảm bảo chắc chắn đậu visa. Điều này là không đúng. Ngay cả nhân viên của chúng tôi khi tiếp nhận hồ sơ cũng không thể đảm bảo kết quả thị thực, bởi quyết định hoàn toàn thuộc về Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Vì vậy, bất kỳ ai hứa chắc chắn có visa đều có dấu hiệu lừa đảo"- đại diện VFS Global nói.

VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm - Ảnh 2.

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global, và đại diện một số Đại sứ quán, đối tác tại buổi gặp mặt báo chí

Theo đơn vị này, một dấu hiệu khác của lừa đảo là yêu cầu người nộp hồ sơ thanh toán số tiền cao hơn mức phí công bố trên website hoặc hứa hẹn có thể "đẩy nhanh" quá trình xét duyệt.

VFS Global cũng ghi nhận tình trạng một số cá nhân hoặc tổ chức đặt giữ số lượng lớn lịch hẹn để bán lại, gây khó khăn cho người nộp hồ sơ hợp lệ. Trong một số trường hợp, khách hàng thậm chí mang theo thư xác nhận lịch hẹn giả. Khi đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ, hệ thống của VFS Global sẽ kiểm tra và phát hiện lịch hẹn không tồn tại.

"Điều quan trọng nhất là người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, thông tin thanh toán hoặc dữ liệu cá nhân cho các bên không chính thức"- đại diện VFS Global khuyến cáo.

Để phòng ngừa rủi ro, hệ thống trung tâm tiếp nhận hồ sơ của VFS Global được trang bị các biện pháp an ninh như kiểm soát vật lý và hệ thống camera CCTV. Nhân viên cũng được đào tạo thường xuyên để nhận diện các hành vi gian lận và hỗ trợ khách hàng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Đại diện VFS Global cho biết đơn vị cũng tiếp nhận phản ánh từ khách hàng về các trường hợp nghi bị lừa đảo, dù chưa ghi nhận thống kê cụ thể về tỉ lệ.

"Trong trường hợp người dân trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chúng tôi khuyến nghị cần trình báo cơ quan công an. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin và dữ liệu như hình ảnh camera để hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý"- đại diện này nói.

Tin liên quan

Người phát ngôn nói về việc cấp thị thực du lịch

Người phát ngôn nói về việc cấp thị thực du lịch

(NLĐO)- Theo phản ánh của người dân Đài Loan (Trung Quốc), mặc dù Việt Nam đã mở cửa hoạt động du lịch quốc tế, nhưng Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc vẫn chưa bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa du lịch.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đặt tour, vé máy bay, khách sạn dịp Tết

(NLĐO) - Tình trạng lập fanpage giả mạo, tạo hóa đơn giả từ các công ty du lịch để bán tour, vé máy bay, khách sạn gia tăng dịp cận Tết

"Chiêu trò" lừa đảo vé máy bay Tết qua mạng

(NLĐO)- Hãng hàng không Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách mua vé qua kênh chính thức dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

thị thực du lịch nước ngoài visa VFS Global lừa đảo thị thực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo