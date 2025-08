Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), ngày 4-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an Nhân dân dự Đại hội Thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Khát vọng phụng sự Tổ quốc

Các đại biểu đã lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của các điển hình tiên tiến với việc làm cụ thể, bình dị mà cao quý như: Chiến sĩ công an xã vùng sâu không quản đường rừng hiểm trở, hằng đêm bám bản vận động người dân không nghe theo kẻ xấu; cán bộ trẻ thức trắng nhiều đêm, miệt mài làm sạch dữ liệu; chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy lao mình vào biển lửa để cứu dân; những tấm gương cán bộ công an hy sinh khi trấn áp tội phạm, bảo vệ nhân dân...

Tuy tuổi đời, cương vị khác nhau, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, song các điển hình tiên tiến đều nêu gương sáng về ý chí vượt khó, tinh thần dấn thân và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, gìn giữ hòa bình cũng như phong trào xây dựng, phát triển đất nước, phong trào thi đua có ý nghĩa vô cùng quan trọng, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, toàn dân tham gia. Lực lượng CAND đã phát huy những truyền thống anh hùng, có nhiều thành tựu trong phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bảo vệ trật tự an toàn xã hội, góp phần duy trì hòa bình ổn định, phục vụ cho đất nước phát triển, cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, buổi gặp mặt các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ IX là sự kế tiếp rất nhiều chiến công, thành tích, hành động đẹp của những điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng CAND trên tất cả các lĩnh vực. Với các báo cáo điển hình, đây là dịp đánh giá lại kết quả phong trào, là dịp tự hào với những chiến công, thành tích mà lực lượng giành được. Đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm, những hành động, từ đó làm tốt hơn nữa công việc của mình, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua.

Tổng Bí thư đề cập thực tế, có những cán bộ gắn bó cả cuộc đời với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy; gia đình, vợ con của các đồng chí đều trong tầm ngắm của tội phạm ma túy. Do đó, phải có chính sách bảo vệ cán bộ. "Cần tạo điều kiện, môi trường để cán bộ, chiến sĩ làm việc tốt hơn, vững vàng hơn" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tuyên dương các điển hình tiên tiến trong CAND và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự

Gần dân, sát dân

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an ở xã rất vất vả, xa gia đình, xa vợ con nhưng gần dân, sát dân hơn để cuộc sống người dân được ấm no, hạnh phúc, an toàn, lành mạnh hơn.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng cống hiến, trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, lực lượng CAND nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Bản lĩnh, mưu trí lập nhiều chiến công Theo Bộ Công an, từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.