Hội thảo quy tụ gần 50 diễn giả là các chính trị gia, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước cùng sự tham dự của nhiều học giả quốc tế uy tín, quan chức, đoàn ngoại giao và doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới.

Các nội dung chính của hội thảo lần này tập trung vào đánh giá tình hình biển Đông và khu vực thời gian qua, sự can dự và điều chỉnh chính sách của các bên liên quan và của các nước lớn, thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi và xu hướng chính trị hóa công nghệ biển. Qua đó, hội thảo hướng đến các biện pháp nhằm kiểm soát căng thẳng, tăng cường hợp tác biển cũng như thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chung vì một biển Đông hòa bình, hợp tác và phát triển.

Hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, bà Seema Malhotra, Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Anh - Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, bao gồm hợp tác an ninh biển.

Theo bà Seema Malhotra, biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực, những vụ việc nguy hiểm gần đây diễn ra tại biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực; Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng các vùng biển ở biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề hội thảo năm nay: "Đoàn kết trong bất định" phản ánh thực tế của thời đại; đồng thời cũng thể hiện khát vọng chung. Thế giới ngày nay "mong manh" hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, giao tranh. Châu Á - Thái Bình Dương, vốn là khu vực năng động nhất, cũng không tránh khỏi "những cơn gió bất định" và biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các nhân tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn nhất quán với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Suốt hơn 17 năm qua, chuỗi hội thảo quốc tế về biển Đông đã trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nơi những tiếng nói khác biệt được lắng nghe với sự tôn trọng, nơi các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cùng nhau tìm kiếm điểm chung. Giá trị lớn nhất của hội thảo không chỉ nằm ở những khuyến nghị thực chất mà còn ở văn hóa đối thoại, tinh thần chân thành và tôn trọng vốn giúp khu vực giữ được ổn định và hợp tác.