Vì một cái Tết bình yên

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định việc trấn áp tội phạm sẽ không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024.



. Phóng viên: Tình hình trấn áp tội phạm của Công an TP HCM trong năm nay cũng như kế hoạch cho năm tới thế nào, thưa ông?

Thiếu tướng TRẦN ĐỨC TÀI

- Thiếu tướng TRẦN ĐỨC TÀI: Trong năm 2023, Công an TP HCM đã chủ động, quyết liệt trong tham mưu Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP HCM phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nổi bật là chủ động phòng ngừa; ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ hình thành những điểm nóng về an ninh trật tự.

Công an TP HCM kịp thời phát hiện, làm thất bại, vô hiệu hóa âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong đó, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với khẩu hiệu: "Triệt xóa các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha, hình thành; không để băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành".

Đối với tội phạm ma túy, phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa. Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng Công an TP HCM luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ; làm việc không quản ngại ngày đêm để lập nhiều chiến công trong công tác phòng chống tội phạm đường phố, ma túy, tín dụng đen, xâm phạm sở hữu…

. Đợt cao điểm trấn áp tội phạm của Công an TP HCM sẽ diễn ra trong thời gian nào?

- Theo quy luật, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, kết hợp với những khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội do người dân mất việc làm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP HCM đã ban hành kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kể từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Bên cạnh đó, công an cấp quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đồng loạt ra quân với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành địa phương. Điều này thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn lực lượng Công an TP HCM trong việc bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán.

Trước lãnh đạo và nhân dân TP HCM, toàn lực lượng công an thành phố xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc ngày đêm để người dân thành phố và du khách vui xuân đón Tết bình an, hạnh phúc.

Một nhóm cướp giật tài sản ở quận 11, TP HCM vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: PHẠM DŨNG

. Các công tác trọng tâm của đợt cao điểm này là gì?

- Công an TP HCM sẽ đẩy mạnh một số công tác trọng tâm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện.

Công an TP HCM sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào vì an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM cũng sẽ tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, giết người, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm...; phối hợp, triệt phá các đường dây mua bán ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường phát hiện tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

. Về công tác bảo đảm an toàn giao thông, Công an TP HCM có kế hoạch gì?

- Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an TP HCM sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, quá khổ, đua xe trái phép... Ngoài ra, Công an TP HCM cũng thực hiện cao điểm về phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư, hộ gia đình và nhà ở kết hợp với kinh doanh.

Liên tiếp trấn áp tội phạm Ngay trong ngày đầu ra quân, Công an TP HCM đã triệt phá, bắt giữ 3 nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 900%/năm, tạm giam 17 đối tượng. Ngoài ra, công an cũng đã bắt giữ Bùi Văn Tân (SN 1983; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) cùng 8 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tân và các đồng phạm đã phù phép xe gian (3.900 xe máy), bán ra thị trường thu lợi khoảng 15 tỉ đồng. Trong ngày 17-12, Công an quận 4 đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000) và Nguyễn Xuân Trường (SN 2005) để điều tra tội "Cướp tài sản". Nghĩa và Trường đã thực hiện 2 vụ cướp xe máy rồi đem cầm cố. Liên quan đến vụ án, 4 nhân viên của tiệm cầm đồ Nhuận Phát (quận 4) bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".