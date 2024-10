Vì sao bão Milton quá mạnh và mạnh lên quá nhanh?

Cư dân của bang Florida không còn xa lạ gì với bão nhưng các chuyên gia đã đưa ra nhiều cảnh báo về bão Milton.

Cơn bão nhanh chóng mạnh lên thành một cơn bão cấp 5 hôm 7-10 và dự kiến sẽ tăng kích thước và là cơn bão cực kỳ nguy hiểm khi nó tiếp cận bờ biển phía Tây của Florida, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC).

Người dân chuẩn bị chống bão Milton. Ảnh: Reuters

Nhà khí tượng học Elisa Raffa của đài CNN mô tả trên mạng xã hội X rằng cường độ cơn bão tăng mạnh đến nỗi "đi ngủ thì cơn bão mới cấp 1 mà thức dậy đã lên cấp 5 khủng khiếp" với sức gió khoảng 257 km/giờ.

Bà cho hay: "Thực sự kinh ngạc và đáng sợ. Đây là xu hướng khi các đại dương của chúng ta tiếp tục ấm lên và tạo ra những cơn bão mạnh hơn".

Người dân chuẩn bị các bao đựng cát phòng chống bão. Ảnh: Reuters

Theo tờ The Hill, Tổ chức khoa học phi lợi nhuận Climate Central đã ghi nhận cường độ mạnh lên nhanh chóng của Milton khi cho rằng nhiệt độ đại dương tăng lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra… đang tạo ra động lực cho các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn nữa.

Ông John Morales, nhà khí tượng học Florida, cho hay vịnh Mexico, nơi cơn bão đang hiện diện, có vùng nước "vô cùng nóng". Theo ông, sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu dẫn đến điều này và trở thành mối đe dọa ngày càng tăng.

NHC cảnh báo bão Milton gây ra mối đe dọa cực độ đối với người dân Florida: "Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, cư dân ở những khu vực đó nên tuân thủ khuyến cáo của các quan chức địa phương và sơ tán ngay lập tức nếu được yêu cầu".

Ngoài bão lớn, NHC cũng cho biết có khả năng gió mạnh sẽ tàn phá dọc theo một số vùng bờ biển phía Tây Florida, bên cạnh đó, mưa lớn gây ra nguy cơ lũ quét, lũ lụt đô thị và lũ lụt diện rộng đáng kể.

Ông Bryan Bennett, nhà khí tượng học khu vực Tampa, cho biết khi cơn bão đổ bộ, sức gió sẽ duy trì ở mức khoảng 201 km/giờ, giật lên tới 249 km/giờ, đồng thời nói thêm rằng tốc độ gió ở mức 241 km/giờ đủ mạnh để thổi bay mái nhà và làm hỏng các bức tường bên ngoài của một ngôi nhà được xây dựng kiên cố.

Theo các chuyên gia, bão Milton đang trên đường trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay và có nguy cơ là cơn bão mạnh nhất 1 thế kỷ qua đổ bộ Mỹ.