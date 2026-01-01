HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Vì sao BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy từ 1-1-2026?

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH

BHXH TPHCM vừa có thông báo được gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, BHXH cơ sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và các địa phương về việc ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH kể từ ngày 1-1-2026.

Theo BHXH TPHCM, tại Điều 25 Luật BHXH 2024 quy định thực hiện cấp sổ BHXH bằng bản điện tử kể từ ngày 1-1-2026. Do đó, để chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ BHXH điện tử đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH TP sẽ tạm thời ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH bản giấy.

Vì sao BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy? - Ảnh 1.

BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy từ 1-1-2026

Sổ BHXH bản điện tử và bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Sổ BHXH bằng bản giấy được cấp khi người tham gia BHXH yêu cầu.

Cũng theo Luật BHXH 2024, dữ liệu về sổ BHXH được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

Cũng theo BHXH TP, thời gian tới, khi người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHTN chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH. Cơ quan BHXH, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP sẽ căn cứ vào dữ liệu đang quản lý và tờ rời do người lao động và người sử dụng lao động cung cấp để giải quyết chế độ.

Những lợi ích của sổ BHXH điện tử:

- Người tham gia BHXH có thể theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời mọi lúc, mọi nơi kết quả đóng BHXH, BHTN và thực hiện các thủ thủ tục hành chính liên quan trên môi trường điện tử.

- Giúp người tham gia tiết kiệm thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH nếu không may sổ bị mất, hỏng; không phải bảo quản như sổ BHXH giấy và không phải xuất trình sổ BHXH giấy khi làm thủ tục thanh toán các chế độ BHXH, BHTN.

- Giúp người sử dụng lao động giảm được khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp sổ BHXH cho người lao động.

- Hạn chế được tình trạng mua bán, cầm cố sổ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Thông tin từ sổ điện tử sẽ được liên thông với Trung tâm Dịch vụ việc làm, giúp ngăn chặn tình trạng trục lợi BHTN; đồng thời cho phép người lao động nộp hồ sơ trực tuyến, không cần trực tiếp đến nộp giấy tờ…

Tin liên quan

Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào?

Sổ BHXH sắp thay đổi thế nào?

(NLĐO) - Sổ BHXH bản điện tử sẽ được cấp chậm nhất từ ngày 1-1-2026, có giá trị pháp lý như bản giấy và được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID.

Tích hợp sổ BHXH điện tử với tài khoản định danh cá nhân

(NLĐO) - Sổ BHXH bản điện tử sẽ được cấp cho người lao động chậm nhất là ngày 1-1-2026 và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bằng bản giấy

Đề xuất "khai tử" Sổ BHXH giấy từ 1-1-2026

(NLĐO) - Mới đây, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã đề xuất "khai tử" sổ bảo hiểm xã hội giấy từ 1-1-2026.

chế độ BHXH BHXH Bảo hiểm thất nghiệp sổ BHXH người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo