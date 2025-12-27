Vì sao Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được lựa chọn?

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là bộ SGK được biên soạn đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình và đồng bộ SGK và chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn, tiếng dân tộc, tài liệu giáo dục địa phương.

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được lựa chọn để sử dụng thống nhất từ năm học 2026-2027

Đồng bộ, đầy đủ

Bộ sách có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12 gồm SGK, chuyên đề học tập của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục. Với mục tiêu cung cấp đa dạng nội dung cho học sinh lựa chọn theo yêu cầu Chương trình GDPT, với một số môn học cần có nhiều đầu sách, mặc dù học sinh ít lựa chọn, không đảm bảo hiệu quả về mặt đầu tư nhưng vì mục tiêu chung, để đáp ứng nhu cầu của người học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) vẫn tổ chức biên soạn.

Ví dụ, môn Mĩ thuật ở cấp THPT là môn học lựa chọn, với 10 chủ đề và học sinh chỉ lựa chọn học 4/10 chủ đề. Với môn học này, đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất NXBGDVN có SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt đưa vào sử dụng.

Môn Giáo dục thể chất đã lựa chọn 4 môn thể thao học sinh lựa chọn nhiều nhất để biên soạn chuyên đề học tập: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ và Cầu lông.

Theo thiết kế của Chương trình, ngoài tiếng Anh còn có 6 ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Đây là mảng sách chỉ duy nhất NXBGDVN tổ chức biên soạn, mặc dù số tiết nhiều, học sinh lựa chọn rất ít, kinh phí đầu tư lớn, không có hiệu quả kinh tế.

NXBGDVN đã biên soạn và được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt đầy đủ SGK tiếng dân tộc từ lớp 1 đến lớp 5 của 8 thứ tiếng: Chăm, Khơ me, Mông, Ê đê, Thái, Jrai, Hơ mông.

Về tài liệu giáo dục địa phương, NXBGDVN đã phối hợp với các Sở GD-ĐT để tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho 61/63 tỉnh thành (trước đây) với tổng số 560 tài liệu giáo dục địa phương của các cấp học, được sử dụng tại hầu hết các trường học thuộc 34 tỉnh thành (trong đó 42% đã được in, còn lại sử dụng dưới dạng file PDF). NXBGDVN đang phối hợp với các Sở tổ chức chỉnh sửa tài liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền hai cấp.

Ngoài ra, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" cũng có đầy đủ các tài liệu phụ trợ: SGK phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, học liệu điện tử bổ trợ SGK như hệ sinh thái số hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp cận học liệu điện tử, tài liệu tập huấn (bản mềm của SGK, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu tập huấn giáo viên cùng các video, slide kèm theo,..), giúp tăng hiệu quả việc dạy và học. Riêng với SGK tiếng Anh, NXBGDVN đã ứng dụng AI vào hỗ trợ cá nhân hoá học tập, ứng dụng nhận diện giọng nói và gia sư AI giúp HS luyện nói, luyện viết đạt hiệu quả.

Một số tên SGK không gắn slogan của bộ sách như SGK tiếng Anh, SGK Giáo dục Quốc phòng và An ninh… do đặc thù về nội dung, đối tượng và phạm vi sử dụng, nên không đặt nặng yêu cầu về nhận diện. Tuy nhiên, tất cả các tên SGK này đều được biên soạn theo định hướng của NXBGDVN, NXBGDVN chỉ đạo tổ chức biên soạn, biên tập, đọc duyệt, chịu trách nhiệm nội dung, cấp phép xuất bản, in, phát hành và giữ bản quyền.

Đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" có tổng cộng 431 tác giả, với 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%), 137 tiến sĩ. Trong số này, có những tác giả là chuyên gia đầu ngành, nhiều tác giả đã từng tham gia biên soạn SGK ở những lần đổi mới chương trình trước nên có kinh nghiệm và sự kế thừa trong biên soạn SGK.

Điểm nổi bật của đội ngũ tác giả của bộ sách là phần lớn có tuổi đời bình quân trẻ, được đào tạo căn bản ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển năng lực học sinh và am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông.

Có tỉ lệ lựa chọn cao nhất trong các cơ sở giáo dục

Do chất lượng tốt về nội dung và hình thức, phương pháp tiếp cận khoa học mà gần gũi. Tính từ thời gian đưa vào sử dụng, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" luôn có tỉ lệ lựa chọn cao nhất trong mỗi năm học, so với tất cả các bộ sách hiện có.

Giá sách phù hợp

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" hiện có mức giá tối ưu hơn, thấp hơn khoảng 3% so với bộ Chân trời sáng tạo, và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với bộ sách khác. Sự chênh lệch này không đến từ chất lượng giấy hay quy cách in ấn, mà xuất phát từ lợi thế vượt trội về quy mô phát hành.

Do bộ sách được đại đa số các địa phương và nhà trường lựa chọn nên sản lượng in ấn phát hành đạt mức rất cao, từ đó chi phí sản xuất giảm. Vì thế lựa chọn bộ sách này không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà.