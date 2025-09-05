Vì sao các địa phương áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội khác nhau?

Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) về trợ cấp hưu trí xã hội đã quy định mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, tại một số địa phương đã thực hiện tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cao hơn quy định chung của Chính phủ. Cụ thể:

TP HCM tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn 150.000 đồng so với quy định chung của Chính phủ. Mức tăng được quy định tại Nghị quyết của HĐND TP HCM khóa X về mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP HCM, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9.

Người cao tuổi được hỗ trợ làm hồ sơ hưởng trợ cấp tại phường Chánh Hưng, TP HCM

Hay Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ ngày 27-7) đã tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 700.000 đồng/tháng. Trong đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng cho hơn 25.600 người được đang được thụ hưởng chính sách này.

Tại một số địa phương cũng đang xây dựng dự thảo, lấy ý kiến để trình HĐND cấp tỉnh về việc nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên cao hơn 500.000 đồng trong thời gian tới.

Như vậy, dựa trên cơ sở nào, các địa phương có thể tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội với mức tăng khác nhau?

Theo Điều 22, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Với quy định nêu trên, tùy theo điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nhằm giúp người cao tuổi, không có lương hưu có cuộc sống tốt hơn