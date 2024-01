Vì sao Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt?

Mở rộng điều tra vụ án

Theo Bộ Công an, ngày 2-1-2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 58 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Hiệp từng kinh qua các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.