Vì sao cổ phiếu của Thuduc House bị vào diện cảnh báo?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo, có hiệu lực từ ngày 8-9.



Theo đó, sau khi Thuduc House công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025, với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 18,9 tỉ đồng. Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30-6-2025 là âm gần 1.037,2 tỉ đồng.

Trước đó, TDH đã bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 9-4 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ liên tiếp trong hai năm 2023 và 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch 5-9, cổ phiếu TDH giảm gần 5% còn 4.600 đồng/cổ phiếu.

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, cổ phiếu TDH đã gây chú ý trên thị trường khi tăng mạnh đến 60%, chỉ sau hơn 2 tuần, đặc biệt trong đó có nhiều phiên trần, kéo giá cổ phiếu chỉ từ 2.700 đồng/cổ phiếu lên 4.500 đồng cổ phiếu.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, Thuduc House cũng bị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục hải quan do nợ thuế quá hơn hơn 89 tỉ đồng.