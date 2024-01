Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023 (Miss Global 2023)

Ồn ào kiện tụng tranh chấp bản quyền cuộc thi hoa hậu Toàn cầu 2023

Cụ thể, công ty TNHH Lenom (gọi tắt là Lenom) đã gởi đơn kiện đến tòa án nhân dân quận 5 (TP HCM) kiện công ty TNHH First face- đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Global 2023 (Hoa hậu Toàn cầu 2023) vì vi phạm bản quyền.



Theo đó, Lenom khẳng định bản thân là đơn vị có quyền tổ chức các sự kiện, cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu từ 2023 đến 2028 tại Việt Nam và là đơn vị độc quyền cuộc thi trong vòng 6 năm. Điều này được thể hiện rõ trong hợp đồng ký kết giữa Lenom và công ty TNHH Miss Global Organization (có trụ sở tại Mỹ).

Phía Lenom đưa ra các giấy tờ bằng chứng mình là đơn vị sở hữu bản quyền độc quyền cuộc thi Hoa hậu Toàn Cầu - Miss Global 2023 tại Việt Nam (từ năm 2023-2028) như: Hợp đồng đăng cai độc quyền, Công văn cấp phép tổ chức cuộc thi do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cấp ngày 6-10-2022 (số 4422/SVHTT - NT),…

Tuy nhiên, hiện tại công ty TNHH First Face là đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Global 2023 tại Việt Nam. Theo đó, vòng bán kết cuộc thi Miss Global 2023 sẽ diễn ra vào ngày 13-1 tại Phú Quốc và vòng chung kết diễn ra vào ngày 18-1 tại Campuchia. Cuộc thi được thông báo có 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia.

Cuộc thi hoa hậu Toàn cầu 2023 tại Việt Nam do công ty First Face mà đại diện là siêu mẫu Hà Anh tổ chức

Đại diện công ty Lenom cho biết điều này vi phạm vấn đề bản quyền nhưng sau nhiều lần, Lenom muốn làm việc với công ty First Face mà bất thành, Lenom quyết định khởi kiện First Face ra tòa. "Mức thiệt hại mà chúng tôi đang đối mặt nằm ở khoảng 500.000 USD (bao gồm các chi phí tổ chức, xin giấy phép, nhân sự vận hành chuẩn bị tổ chức cuộc thi,…). Chúng tôi đề nghị First Face ngừng tổ chức cuộc thi hoặc giả vẫn tổ chức phải chọn một cái tên khác vì chúng tôi sở hữu độc quyền cuộc thi trong 6 năm".

Trước thắc mắc có làm việc với công ty chủ quản cuộc thi, công ty TNHH Miss Global Organization tại Mỹ, Lenom cho biết nhiều tháng qua dù cố gắng liên lạc nhưng phía công ty cung cấp bản quyền không phản hồi.

Vì vậy, có ý kiến cho rằng "vì Lenom đã có phần chậm trễ trong việc tổ chức cuộc thi nên công ty chủ quản phải tìm một đơn vị khác tổ chức cuộc thi nhan sắc của họ tại Việt Nam", phía Lenom khẳng định "bản thân công ty cần thời gian để chuẩn bị vì cuộc thi phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố khách quan và chủ quan". Tuy nhiên, trong thời điểm này "chúng tôi cũng đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi", đại diện Lenom khẳng định.

Các nhan sắc đăng quang hoa hậu, á hậu tại cuộc thi Miss Global 2022

Ngoài đơn khởi kiện, Lenom cũng gởi công văn thông báo hành vi vi phạm của Tổ chức Hoa hậu Toàn cầu - Miss Global Organization đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, để ngăn chặn đêm chung kết cuộc thi, dự kiến sẽ được tổ chức tại đây. Hiện phía công ty First Face (đại diện là siêu mẫu Hà Anh) vẫn chưa có thông báo gì về vụ việc này.