Vì sao Đà Nẵng đưa CSGT về xã, phường "cắm chốt"?

Ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và ra mắt mô hình lực lượng CSGT phụ trách địa bàn xã phường.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng ra quân sáng 11-7

Cụ thể, Công an TP Đà Nẵng sẽ đưa lực lượng CSGT về các phường, xã trên địa bàn "cắm chốt" để nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan đến giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết thành phố là địa phương thường xuyên tổ chức các sự kiện quốc tế, quốc gia và là điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn tham quan.

Theo đại tá Phòng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả đảm bảo bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Công an Đà Nẵng đã chủ động nghiên cứu và là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng và triển khai thực hiện mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã, phường.

"Mô hình nhằm đảm bảo sự hiện diện của lực lượng CSGT ngay tại cơ sở đồng hành cùng lực lượng công an phường, xã tuyên truyền, hình thành văn hóa tham gia giao thông cho người dân ngay từ cơ sở" - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT "cắm chốt" ở xã, phường sẽ tập trung giải quyết tình trạng "quái xế" tụ tập, đua xe gây mất an ninh trật tự

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã, phường thể hiện sự sáng tạo và đột phá của Công an TP.

Đồng thời, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an…đẩy mạnh triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nhất là về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, lạng lách, đánh võng…để giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.