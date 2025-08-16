Vì sao Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến sầu riêng và yêu cầu công an tăng cường kiểm tra?

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị về sản xuất và tiêu thụ sầu riêng vụ 2025, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bảo đảm việc thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sầu riêng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngăn chặn tình trạng ép giá, xử lý gian lận mã vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng

Đắk Lắk hiện có khoảng 40.000 ha sầu riêng, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 26.600 ha, sản lượng dự kiến 392.000 tấn.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2025 là vụ thu hoạch có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh sầu riêng tiếp tục giữ vị thế ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực sau khi Việt Nam ký Nghị định thư với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng tươi (năm 2022) và đông lạnh (năm 2024).

Tuy nhiên, trong quá trình xuất khẩu vẫn xuất hiện tình trạng một số lô hàng bị cảnh báo do vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải kiểm soát chặt diện tích trồng mới, ngăn tình trạng tăng "nóng" phá vỡ cân đối cây trồng; quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói; ngăn chặn thu hoạch sầu riêng non, bảo đảm độ chín theo quy chuẩn. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng số trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc; tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, xử lý sau thu hoạch, bảo quản lạnh, chế biến sâu để nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra hoạt động thu mua, ngăn chặn tình trạng ép giá, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ qua hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu, Chỉ thị yêu cầu tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm; không sử dụng chất Vàng O; chỉ xuất khẩu khi kiểm soát 100% sản phẩm từ khâu vùng trồng đến đóng gói để tránh bị cảnh báo và tạm dừng mã số từ phía Trung Quốc…