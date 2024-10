Vì sao đề xuất trích 85% tiền xử phạt vi phạm giao thông cho lực lượng công an?

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.



Lực lượng CSGT đang xử lý một trường hợp vi phạm giao thông

Theo đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1-1-2025 quy định chính sách của Nhà nước bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông theo quy định của Chính phủ.

Tại Dự thảo nêu rõ nguyên tắc bố trí kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe.

Trong đó, dự thảo đề xuất Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 85% số tiền thu từ xử phạt giao thông đường bộ và 30% khoản thu từ đấu giá biển số xe của năm trước liền kề đã nộp ngân sách nhà nước để tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Với các cơ quan khác, dự thảo đề xuất mức dự toán tương ứng với 15% số tiền thu từ xử phạt giao thông đường bộ.

Lý giải về đề xuất nêu trên, cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ vào tình hình thực hiện việc lập, phân bổ dự toán, bố trí kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông những năm gần đây.

Theo đó, các năm từ 2022 trở về trước, Bộ Công an được bố trí kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông tương ứng theo tỉ lệ là 70 - 79%.

Năm 2023, sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng ban hành quyết định 1506 về giao dự toán ngân sách nhà nước. Trong đó căn cứ số thu xử phạt vi phạm hành chính thực tế năm trước liền kề năm hiện hành, bố trí 79% cho Bộ Công an để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 21% còn lại bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để chi cho các lực lượng khác của địa phương như thanh tra giao thông, ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố.

Năm 2024, Thủ tướng ban hành quyết định 1600 về giao dự toán chi ngân sách, trong đó giao dự toán chi ngân sách cho Bộ Công an số tiền hơn 1.834 tỉ đồng (tương ứng 85%) để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, bổ sung có mục tiêu cho các địa phương số tiền hơn 588 tỉ đồng (tương ứng 15%) để phục vụ công tác của các lực lượng khác tại địa phương tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở dự toán hằng năm của Bộ Công an, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Căn cứ nhu cầu ngân sách của từng giai đoạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định tỉ lệ chính thức cấp cho Bộ Công an và các lực lượng khác. "Như vậy, nội dung quy định tại nghị định là phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành"- Bộ Công an nêu rõ.

Trước đó, góp ý vào dự thảo này, các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ căn cứ, cơ sở để xác định tỉ lệ bố trí kinh phí trong tờ trình. Còn UBND TP Hà Nội và một số tỉnh đề nghị quy định cụ thể tỉ lệ bố trí kinh phí cho lực lượng công an và các cơ quan khác làm cơ sở cho các cơ quan lập, phân bổ dự toán kinh phí hằng năm.