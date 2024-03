Vì sao Đình Bắc không thi đấu cho Hà Nội FC?

Cùng lúc, nhiều thông tin cũng đồn đoán tiền vệ Phan Văn Đức có thể rời CLB Công an Hà Nội để cập bến HAGL dưới dạng cho mượn. Tuyển thủ sinh năm 1996 gốc Nghệ An vừa trải qua thời gian dài điều trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối và mới chỉ có 4 lần ra sân trong màu áo đội bóng ngành Công an từ năm 2023.

Hiện tại, Văn Đức vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2023-2024 song chưa hoàn toàn bình phục, khó tìm lại phong độ đỉnh cao nên không thể cạnh tranh một suất ra sân thi đấu với các đồng đội.