Thời sự

Vì sao dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai?

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhà rông có mức đầu tư 9,4 tỉ đồng đang thi công dang dở thì phải dừng thi công, nguy cơ phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.

Ngày 8-8, Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh (cũ), tỉnh Gia Lai (dự án) đang tạm dừng thi công, chờ chỉ đạo từ cơ quan có thẩm quyền.

Dự án được thực hiện tại khu nhà rông cũ làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chưa Đăng Ya, gồm nhiều hạng mục như: 2 khu nhà trưng bày, đài phun nước, kè đá... Đến nay, dự án đã thi công trên 60% khối lượng, giá trị công trình trên 4,6 tỉ đồng và đang bị tạm dừng thi công.

Vì sao dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai?- Ảnh 1.

Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri xây 2 công trình bằng bê tông dưới chân núi lửa Chưa Đăng Ya

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 24-1, trên cơ sở báo cáo thẩm định của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã ký ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án trên.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 9,4 tỉ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ tháng 4-2025, dự án khởi công, dự kiến sẽ hoàn thành ngày 2-11-2025. Tuy nhiên, gần 1 tháng qua, công trình này "án binh bất động", ngừng thi công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 18-7, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh và 4 sở, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đi kiểm tra thực tế, làm việc với địa phương.

Qua ý kiến của các sở tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch có ý kiến rằng núi lửa Chư Đăng Ya là một trong những miệng núi lửa đẹp và nổi tiếng ở Gia Lai, Việt Nam - được tạp chí Anh bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới.

Nhà rông là công trình mang giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào J'rai, gắn với đời sống tinh thần, phong tục, tập quán và phát triển du lịch bền vững. Việc xây dựng phải giữ nguyên kiến trúc truyền thống, sử dụng vật liệu truyền thống, tránh bê tông hóa hoặc hình thức gây phản cảm, làm mất giá trị văn hóa nguyên gốc.

Vì sao dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai?- Ảnh 3.

Các công trình hiện đã hoàn thiện khoảng trên 60% và đang bị tạm dừng

Việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải đúng quy định, tuân thủ Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28-4-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về "bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, hồ sơ dự án chưa đảm bảo quy trình lấy ý kiến cơ quan, đơn vị hữu quan và cộng đồng. Thiết kế bê tông hóa, không đúng mẫu nhà rông truyền thống J'rai.

Bố trí hạng mục không phù hợp văn hóa, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan núi lửa Chư Đang Ya, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch và gây dư luận không tốt.

Vì sao dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai?- Ảnh 4.

Nhà rông cũ của làng Ia Gri được tháo dỡ để xây dựng công trình mới

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và tuân thủ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với dự án này.

Bà Lịch cũng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hạng mục công trình, đề xuất phương án xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu bảo tồn văn hóa.

Hà Nội: Khánh thành ngôi nhà rông Bana

Hà Nội: Khánh thành ngôi nhà rông Bana

(NLĐ) - Hôm qua, 4-6, tại Bảo tàng Dân tộc học VN, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia và Đại sứ quán CHLB Đức tại VN đã tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà rông người Bana tại khu trưng bày ngoài trời của bảo tàng. Đây là ngôi nhà được chính những người thợ Bana xây dựng dựa theo nguyên mẫu nhà rông tại làng Kon Rbàng (được xây dựng từ hơn 70 năm trước) với các vật liệu le, tre, lồ ô, dây mây, cỏ tranh, gỗ sao xanh và gỗ dầu đỏ.

Kon Tum có 381 nhà rông, nhà rông văn hóa

(NLĐ)- Trong 2 ngày 28 và 29-4, tại thị xã Kon Tum, Bộ Văn hóa - Thông tin đã chủ trì hội thảo khoa học về “Nhà rông - nhà rông văn hóa”. Tham dự có 30 nhà khoa học đã nhiều năm nghiên cứu về văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; đại biểu 11 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

USAID giúp xây nhà rông cho trẻ tàn tật ở Kon Tum

(NLĐ)- Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) vừa khánh thành nhà rông thuận lợi cho xe lăn đầu tiên ở tỉnh Kon Tum để phục vụ các trẻ em tàn tật thuộc Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc trẻ tàn tật Kon Tum.

