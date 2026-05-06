Kinh tế

Vì sao FTSE Russell "gạch tên" 9 cổ phiếu khỏi danh sách nâng hạng?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Trong 9 cổ phiếu mà FTSE Russell loại ra khỏi danh sách nâng hạng có Sabeco, Đất Xanh, Phát Đạt, Eximbank.

Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố cho thấy FTSE đã rút gọn danh sách cổ phiếu tiềm năng từ 32 mã xuống chỉ còn 23 mã. Theo đó, 9 cổ phiếu chính thức bị loại khỏi danh sách đủ điều kiện cho rổ chỉ số khi nâng hạng bao gồm: SAB (Sabeco), DPM (Đạm Phú Mỹ), HUT (Tasco), DIG (DIC Corp), EIB (Eximbank), DXG (Đất Xanh), PDR (Phát Đạt), FRT(Bán lẻ và kỹ thuật FPT), và KDC (Kido).

Nguyên nhân bị loại theo FTSE Russell là các mã này không còn đáp ứng các tiêu chí sàng lọc khắt khe của FTSE về thanh khoản, tỷ lệ free-float (cổ phiếu tự do chuyển nhượng), room ngoại, và khả năng giao dịch. Việc bị loại khỏi "rổ dự bị" đồng nghĩa với khả năng được thêm vào chỉ số khi nâng hạng là rất thấp hoặc không có.

Vì sao FTSE Russell loại 9 cổ phiếu khỏi danh sách nâng hạng - Ảnh 1.

Một buổi làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với FTSE Russell

Đặc biệt, quá trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi vào giai đoạn chọn lọc cuối cùng khi FTSE Russell vừa có động thái siết chặt các tiêu chuẩn đánh giá. Đối với 9 mã bị loại, kỳ vọng "đón sóng nâng hạng" sẽ suy yếu và giảm cơ hội thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF ngoại. Ngược lại, danh sách 23 cổ phiếu còn lại (như VIC, HPG, VHM, FPT, MSN...) là nhóm đạt chuẩn cao hơn và có khả năng được phân bổ dòng vốn lên tới khoảng 1,5 đến 1,7 tỉ USD khi Việt Nam chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu.

Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước kỳ đánh giá (review) của FTSE vào tháng 9-2026. Việc nâng hạng chính thức dự kiến có hiệu lực từ tháng 9-2026.

Ngoài ra, trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 5, SSI Rearch cho rằng tính đến cuối tháng 4-2026, VN-Index giao dịch ở mức P/E dự phóng 13,2 lần, tiệm cận mức trung bình dài hạn. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức định giá này lùi về mức hấp dẫn hơn là 10,3 lần. Tháng 5 thường là giai đoạn "trống thông tin". Tăng trưởng lợi nhuận có thể chững lại trong các quý tới do áp lực chi phí vốn, giá nhiên liệu cao và nền tảng so sánh cao của năm 2025. Tổng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) cũng đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 424.000 tỉ đồng.

SSI khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, tập trung vào yếu tố cơ bản của từng doanh nghiệp. Ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình có định giá hấp dẫn, động lực tăng trưởng riêng biệt, bảng cân đối lành mạnh và tỷ suất cổ tức ổn định. Một số mã tiêu biểu được lưu ý: HPG, DGW, POW, VCB, FPT, DPR, DCM, TNG và PVT...


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với FTSE Russell về nâng hạng thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với FTSE Russell về nâng hạng thị trường chứng khoán

(NLĐO)- Đại diện FTSE Russell đánh giá cao cải cách thị trường vốn của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng đồng hành trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE, theo chuẩn quốc tế.

Hé lộ 32 cổ phiếu lọt vào chỉ số FTSE Global All Cap khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng

(NLĐO) - FTSE Russell chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

thị trường chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SSI FTSE Russell 9 cổ phiếu khỏi danh sách
