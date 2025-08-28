Vì sao Hà Tĩnh bất ngờ dừng bắn pháo hoa dịp Quốc khánh?

Ảnh: Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa trong ngày Quốc khánh vì tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra. Ảnh AI - Hoàng Phúc

Ngày 28-8, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ban hành văn bản thông báo việc dừng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa dự kiến tổ chức dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngày 12-8, tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mừng Quốc khánh. Tuy nhiên, ngày 25-8, bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh khiến nhiều địa phương thiệt hại nặng.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để ưu tiên khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an và các đơn vị liên quan dừng toàn bộ kế hoạch tổ chức.

Theo thống kê, bão số 5 làm 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà sập, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái; hơn 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập úng; hơn 2.400 ha cây lâu năm và 15.800 cây xanh gãy đổ; khoảng 4.000 tấn thủy sản thiệt hại; nhiều tàu cá chìm tại khu neo đậu;...