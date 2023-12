Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa công bố với đối tác về việc đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Trường Sơn (Truong Son Land Corporation).

Công ty giải thích việc đổi tên nằm trong kế hoạch tái định vị thương hiệu, không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận mà các bên đã ký kết trước đây.

Him Lam Land được thành lập vào năm 2008 thuộc Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh. Công ty có hàng chục dự án bất động sản lớn tại TP HCM như: Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An… và nhiều dự án ở các tỉnh thành khác.







Số liệu mới nhất cho cho thấy vốn điều lệ của Him Lam Land vào cuối năm 2017 là 1.700 tỉ đồng. Tổng tài sản đến 31-12-2022 ghi nhận gần 16.943 tỉ đồng, giảm 30% so với đầu năm, nợ phải trả 14.798 tỉ đồng. Điều đáng chú ý là doanh nghiệp đã đưa dư nợ trái phiếu về 0.

Cũng trong năm 2022, Him Lam Land lãi sau thuế tới 2.380 tỉ đồng gấp gần 14 lần năm trước.

Ông Dương Công Minh hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TM CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Trước khi rời vị trí chủ tịch HĐQT tập đoàn Him Lam để về với Sacombank, ông Minh đã là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản.