Vì sao Ngân hàng Nhà nước không quản lý giá vàng?

Cử tri tỉnh An Giang phản ánh thời gian qua, giá vàng biến động liên tục, chủ yếu theo hướng tăng lên, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, cũng như đời sống của nhân dân. Kiến nghị có biện pháp quản lý giá vàng phù hợp.

Ngân Nhà nước vừa có văn bản trả lời kiến nghị này. Theo đó, hiện vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu. Do đó, giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến giá vàng thế giới. Thời gian gần đây, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng, do căng thẳng địa chính trị, thương mại, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất ở một số nước và dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh…

Giá vàng trong nước tăng liên tục thời gian qua

"Giá vàng diễn biến tăng cả trên thế giới chứ không chỉ có ở Việt Nam và tính từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước can thiệp bán vàng trực tiếp thì giá vàng thế giới còn tăng nhanh hơn giá vàng miếng trong nước. Theo Luật Giá năm 2012 và Luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá" – Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Hiện giá mua, bán vàng do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chủ động niêm yết. Thực tiễn trên thế giới, các ngân hàng trung ương cũng không quản lý giá vàng mà giá vàng do cung, cầu thị trường quyết định. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chỉ thực hiện can thiệp, nhằm hướng tới sự ổn định của thị trường vàng, không can thiệp vào giá vàng trong nước.

Liên quan tới giá vàng, trưa 15-2, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết mua vào 87,3 triệu đồng/lượng, bán ra 90,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng đi xuống khi được các doanh nghiệp niêm yết 87,3 triệu đồng/lượng mua vào, 90,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà đi xuống của thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.883 USD/ounce, mất hơn 50 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới hiện quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 88,9 triệu đồng/lượng.