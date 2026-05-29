Vì sao nhiều nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Vì sao nhiều nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Mai Anh

Nhiều tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong các ngành như BĐS, ngân hàng, ô tô, các dịch vụ cao cấp… đang mở rộng phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực tư vấn bảo hiểm.

Xu hướng này phản ánh việc những người đã có nền tảng về chăm sóc khách hàng và kinh nghiệm tư vấn đang tìm cách gia tăng giá trị phục vụ trong dài hạn, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.

Khi mối quan tâm của khách hàng ngày càng mở rộng

Gần 10 năm làm tư vấn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp tại TP HCM, anh Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, phường Cô Giang) cho biết anh bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới để mở rộng sự nghiệp.

Theo anh, khi một tư vấn viên đã "chín nghề", tích lũy đủ kinh nghiệm và có nền tảng khách hàng ổn định, nếu chỉ hoạt động tư vấn ở một lĩnh vực sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, thậm chí có thể khiến giá trị tư vấn bị giới hạn.

"Gắn bó với phân khúc cao cấp nhiều năm, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chững lại, tôi nhận ra dòng tiền của khách hàng đang dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn. Họ ưu tiên giữ tiền mặt và đặc biệt quan tâm đến các rủi ro. Trong hai năm qua, tôi tìm hiểu sâu hơn về bảo hiểm để có thể tư vấn thêm các giải pháp bảo vệ tài sản, thay vì chỉ chốt sale một dự án rồi thôi", anh Tùng nói.

img

Nhiều tư vấn viên giàu kinh nghiệm ở các ngành như bất động sản, ngân hàng… đang chủ động mở rộng phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực bảo hiểm

Tương tự, chị Thanh Vân (34 tuổi), chuyên viên khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng thương mại ở Hà Nội, cho biết sau một thời gian dài làm việc với nhóm khách hàng trung – cao cấp, chị cũng nhận thấy nhu cầu của họ không còn giới hạn ở các sản phẩm ngân hàng truyền thống.

Theo chị, cứ 10 khách thì khoảng 7 người chủ động hỏi thêm về các vấn đề liên quan đến bảo vệ và đầu tư, trong đó bảo hiểm là một trong những nội dung được nhắc đến thường xuyên.

"Khách hàng ngày càng quan tâm đến sự an toàn và ổn định. Họ chú trọng đến kế hoạch lớn và dài hạn cho gia đình. Điều đó khiến mình nhìn nhận bảo hiểm như một phần cần phải có trong quá trình tư vấn", chị Vân chia sẻ.

Ở bức tranh rộng hơn, điều này cũng khiến những người làm tư vấn trong các lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, hay các dịch vụ cao cấp… nhìn nhận việc phát triển sự nghiệp sang ngành bảo hiểm như một hướng mở rộng giá trị phục vụ khách hàng, thay vì chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp riêng lẻ.

Tiềm năng của nghề từ nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính dài hạn

Lý giải xu hướng nhân sự ngành bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng đây không đơn thuần là sự "rẽ hướng" nghề nghiệp, mà là sự mở rộng tự nhiên của vai trò tư vấn trên nền tảng kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng sẵn có.

"Nhóm nhân sự này đã có lợi thế về kinh nghiệm tư vấn và xây dựng quan hệ khách hàng. Khi vai trò tư vấn dần mở rộng theo nhu cầu dịch chuyển sang các mục tiêu dài hạn của khách hàng, bảo hiểm cũng trở thành một phần tự nhiên trong phạm vi tư vấn, giúp tư vấn viên đồng hành sâu hơn với khách hàng", ông Dũng nhận định.

Theo ông Dũng, sở dĩ các tư vấn viên lâu năm chọn "lấn sân" sang bảo hiểm vì đây là một trong những giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu bảo vệ, vừa có thể tích hợp vào kế hoạch tài chính dài hạn của khách hàng.

Theo các số liệu thống kê, tổng quy mô thị trường bảo hiểm tương đương khoảng 3% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 6,7%.

Sự chênh lệch này cho thấy dư địa phát triển nghề nghiệp còn lớn dành cho tư vấn viên bảo hiểm tại Việt Nam, đồng thời lý giải vì sao nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác bắt đầu xem đây là một hướng mở rộng nghề nghiệp hợp lý và có tính dài hạn.

Có kinh nghiệm nhưng vẫn phải được đào tạo bài bản

Ngành bảo hiểm mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu chuyên môn riêng cho những người muốn "rẽ hướng". Người mới cần học lại kiến thức nền tảng về bảo hiểm như sản phẩm, quy định pháp lý, quản lý rủi ro... Bên cạnh đó, việc xây dựng niềm tin với khách hàng đòi hỏi sự kiên trì và khả năng đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc tư vấn sản phẩm.

img

Dù có kinh nghiệm, "người mới" vẫn phải được đào tạo bài bản về bảo hiểm để nâng cao chất lượng tư vấn.

Ông Ngô Trung Dũng cho biết việc nhân sự giàu kinh nghiệm "ngoài ngành" trở thành tư vấn viên bảo hiểm vừa là nguồn lực tích cực cho sự phát triển của ngành, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về tiêu chuẩn nghề nghiệp và chất lượng tư vấn.

"Dù có lợi thế về kỹ năng và kiến thức về tài chính, nhưng khi chuyển sang lĩnh vực bảo hiểm, họ vẫn cần được đào tạo bài bản để nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng hiểu đúng giá trị của bảo hiểm và đồng hành lâu dài cùng khách hàng", ông Dũng nhấn mạnh.

Trên thực tế, nhiều công ty bảo hiểm lớn như Bảo Việt, Manulife… cũng đã và đang triển khai các chương trình đào tạo và phát triển chuyên sâu cho những người "ngoài ngành", nhằm hỗ trợ họ từng bước thích nghi với yêu cầu của lĩnh vực này và trở thành những tư vấn viên chuyên nghiệp, toàn diện. Xu hướng thu hút nhân sự có kinh nghiệm từ các lĩnh vực liên quan cũng đang được nhiều doanh nghiệp thúc đẩy, trong bối cảnh nhu cầu tư vấn và hoạch định tài chính ngày càng gia tăng.

bảo hiểm Manulife
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo