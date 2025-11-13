HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vì sao Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo hoạt động đấu thầu, các dự án mua sắm?

Đặng Trinh

(NLĐO)-Các đơn vị phải báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu, đấu thầu các gói thầu dự án mua sắm của cơ quan trong giai đoạn năm 2024-2025.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở đề nghị báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án (dự toán) mua sắm của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn năm 2024 – 2025.

Căn cứ công văn  của Sở Tài chính về báo cáo phục vụ lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026, Sở GD-ĐT TP đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án (dự toán) mua sắm của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn năm 2024 – 2025.

Cụ thể: Tên dự án (dự toán), tổng vốn đầu tư/tổng dự toán, quyết định phê duyệt, tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, nếu có... Theo Sở GD-ĐT, việc thực hiện báo cáo sẽ được tổng hợp tính điểm thi đua năm 2025.

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động đấu thầu các dự án mua sắm - Ảnh 1.

Theo Sở GD-ĐT TP, việc thực hiện báo cáo sẽ được tổng hợp tính điểm thi đua năm 2025

Trước đó, Sở Tài chính TP HCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành về báo cáo phục vụ lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026.

Việc này thực hiện quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu tại Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật về lựa chọn nhà thầu. Để chuẩn bị lập kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu thầu định kỳ năm 2026, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP phối hợp cung cấp số liệu báo cáo liên quan đến hoạt động đấu thầu tại cơ quan, đơn vị. 

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động đấu thầu các dự án mua sắm - Ảnh 2.Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Trước khai giảng, làm rõ nội dung đấu thầu chương trình nhà trường

(NLĐO) - Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho rằng việc phải đấu thầu chương trình nhà trường là điều hết sức vô lý vì hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trong trường học.

Các sở, ban, ngành là đầu mối tổng hợp số liệu báo cáo của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cơ quan mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo. Sau sáp nhập, TP HCM (mới) có 252 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM. 


Tin liên quan

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Cán bộ chuyên môn không ngồi một chỗ nghe báo cáo

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Cán bộ chuyên môn không ngồi một chỗ nghe báo cáo

(NLĐO)- Cán bộ quản lý, phụ trách chuyên môn phải xuống cơ sở để xem giáo viên giảng dạy thế nào, khó khăn ở đâu để cùng chia sẻ, tháo gỡ, không ngồi một chỗ nghe báo cáo

Vụ lùm xùm thi Genius Olympiad: Báo cáo việc thầy giáo đưa học sinh đi Mỹ thi

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM yêu cầu Trường THPT Gia Định báo cáo về những lùm xùm xảy ra tại cuộc thi Genius Olympiad mà Báo Người Lao Động đã phản ánh

Trường quốc tế bất ngờ thông báo đóng cửa: Sở GD-ĐT TP HCM báo cáo gì?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl từ nay đến cuối năm học tổ chức dạy học bình thường, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh

kết luận thanh tra chịu trách nhiệm vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư lựa chọn nhà thầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo