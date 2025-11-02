HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vì sao TP HCM tiếp tục thí điểm bộ tiêu chí đánh giá trường tiên tiến, chất lượng cao?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM đang rà soát để tham mưu UBND TP điều chỉnh, hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thí điểm cho phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành

Ngày 2-11, tin từ Sở GD-ĐT TP HCM cho biết đơn vị đang rà soát, tổng hợp ý kiến các đơn vị và tham mưu UBND TP điều chỉnh, hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thí điểm cho phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Việc rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới, hướng đến việc triển khai trong năm học 2026 - 2027.

Theo Sở GD-ĐT TP, các cơ sở giáo dục đang thực hiện hoặc có nhu cầu triển khai nội dung giáo dục chất lượng cao căn cứ bộ tiêu chuẩn thí điểm hiện hành để chủ động rà soát, tự đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu, điều kiện, nguồn lực của đơn vị; cập nhật thông tin, điều chỉnh định hướng phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt về hợp tác chuyên môn, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Vì sao TP HCM tiếp tục thí điểm bộ tiêu chí đánh giá trường tiên tiến, chất lượng cao? - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - một trong những cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ sở giáo dục xây dựng đề án hoặc kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao. Nội dung đề án, kế hoạch cần thể hiện rõ: Căn cứ pháp lý, thực trạng, mục tiêu và định hướng phát triển; giải pháp chủ yếu, lộ trình triển khai, cơ chế tổ chức thực hiện; các điều kiện bảo đảm về đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính, hợp tác, chuyển đổi số; cam kết về tính khả thi, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. 

Sau khi hoàn thiện, đơn vị trình UBND phường, xã, đặc khu để xem xét, thống nhất chủ trương thực hiện theo phân cấp quản lý; các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT gửi sở để được hướng dẫn, xem xét theo quy định.

Vì sao TP HCM tiếp tục thí điểm bộ tiêu chí đánh giá trường tiên tiến, chất lượng cao? - Ảnh 2.Quyết định mới nhất của UBND TP HCM về trường tiên tiến, chất lượng cao

(NLĐO)-UBND TP HCM vừa ban hành bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn

Riêng đối với các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí ban hành trước đây chủ động rà soát, cập nhật, tự đánh giá mức độ đáp ứng theo bộ tiêu chuẩn thí điểm hiện hành để làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà trường; đồng thời thực hiện hồ sơ công nhận theo bộ tiêu chuẩn mới nếu đáp ứng yêu cầu sau khi UBND TP ban hành.

Được biết, hiện TP HCM có 39 trường từ mầm non đến THPT thực hiện mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao. Dù vậy, 39 trường trên thuộc TP HCM (cũ), lúc chưa sáp nhập. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu, ngành GD-ĐT TP HCM có quy mô lớn nhất cả nước với gần 3.600 trường học các cấp.

Tin liên quan

Quyết định mới nhất của UBND TP HCM về trường tiên tiến, chất lượng cao

Quyết định mới nhất của UBND TP HCM về trường tiên tiến, chất lượng cao

(NLĐO)-UBND TP HCM vừa ban hành bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn

TP HCM xin ý kiến 2 bộ, liên quan quyết định trường tiên tiến, hội nhập quốc tế

(NLĐO)- Việc bãi bỏ Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của UBND TP HCM khiến nhiều trường đang phải đối mặt với những vướng mắc pháp lý

TP HCM: Ban hành quy định về "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế"

UBND TP HCM vừa ban hành quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" trên địa bàn.

